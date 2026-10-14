Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και κατοικίες υπέστησαν υλικές καταστροφές στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι η πόλη Μπαλακόβο βρέθηκε στο στόχαστρο της «επίθεσης με drones», με αποτέλεσμα να καταγραφούν ζημιές σε σπίτια και να επιβεβαιωθεί, μέχρι στιγμής, ένας νεκρός.

Στο Μπαλακόβο λειτουργούν πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος των ενεργειακών υποδομών κατά μήκος του ποταμού Βόλγα.