Σχεδόν εννέα δεκαετίες μετά την ανεξήγητη εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ, της θρυλικής Αμερικανίδας αεροπόρου που χάθηκε ενώ επιχειρούσε να πραγματοποιήσει τον γύρο του κόσμου, μια νέα επιστημονική αποστολή στον Ειρηνικό Ωκεανό φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας της αεροπορίας.



Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι προηγούμενες επιχειρήσεις εντοπισμού του αεροσκάφους να είχαν επικεντρωθεί σε λανθασμένες περιοχές, αφήνοντας ανεξερεύνητο ένα σημείο όπου ενδέχεται να βρίσκονται τα συντρίμμια του.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η απομονωμένη ατόλη Νικουμαρόρο, στον νότιο Ειρηνικό, όπου δορυφορικές εικόνες έχουν αποκαλύψει ένα άγνωστο αντικείμενο κάτω από την επιφάνεια του νερού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για τμήμα του αεροσκάφους με το οποίο εξαφανίστηκαν η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, στις 2 Ιουλίου 1937.

Η αποστολή των 17 ερευνητών και το μυστηριώδες εύρημα

Μια ομάδα 17 επιστημόνων και ειδικών, από το Πανεπιστήμιο Περντιού των ΗΠΑ και το Ινστιτούτο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, ξεκίνησε νέα επιχείρηση αναζήτησης στο Νικουμαρόρο, με στόχο να εξετάσει ένα υποθαλάσσιο εύρημα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αποστολή έφτασε στη δυτική πλευρά του νησιού στις 12 Οκτωβρίου και άρχισε τις εργασίες σε μια παράκτια λιμνοθάλασσα, όπου έχει εντοπιστεί το λεγόμενο «Αντικείμενο Ταράια».



Πρόκειται για έναν σχηματισμό που διακρίνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες και ο οποίος, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να παραπέμπουν στην ουρά και την άτρακτο του αεροσκάφους Lockheed Electra 10E της Έρχαρτ.



Για να διαπιστώσουν τι ακριβώς βρίσκεται κάτω από το νερό, τα μέλη της αποστολής χρησιμοποιούν πλωτό υδραυλικό σύστημα βυθοκόρησης, απομακρύνοντας σταδιακά τα ιζήματα που έχουν συσσωρευτεί στον βυθό.



Στόχος τους είναι να αποκαλύψουν την επιφάνεια του αντικειμένου και να αναζητήσουν στοιχεία που θα επέτρεπαν την ταυτοποίησή του, όπως επενδύσεις αλουμινίου και συγκεκριμένες διατάξεις πριτσινιών, χαρακτηριστικές της

κατασκευής του αεροσκάφους.

Οι δορυφορικές εικόνες και τα ίχνη που οδηγούν στο 1938

Το αντικείμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε δορυφορικά δεδομένα το 2020. Ωστόσο, η μελέτη παλαιότερων φωτογραφιών οδήγησε τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι ο ίδιος σχηματισμός ενδέχεται να βρισκόταν στη λιμνοθάλασσα ήδη από το 1938, έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση της αεροπόρου.



Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τμήμα του Lockheed Electra, η ανακάλυψη θα μπορούσε να ανατρέψει τις επικρατούσες εκτιμήσεις για την τύχη της Έρχαρτ και του Νούναν.



Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί την 20ή οργανωμένη προσπάθεια εντοπισμού του χαμένου αεροσκάφους.



Παρά τις πολυάριθμες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1937, κανένα εύρημα δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί οριστικά ότι προέρχεται από το αεροπλάνο της Έρχαρτ.



Στο παρελθόν, ορισμένοι υποθαλάσσιοι σχηματισμοί είχαν αρχικά θεωρηθεί πιθανά συντρίμμια, προτού αποδειχθεί ότι επρόκειτο για φυσικούς βραχώδεις όγκους.

Το ενδεχόμενο να προσγειώθηκε σε διαφορετικό νησί

Η νέα αποστολή βασίζεται σε μια θεωρία που αμφισβητεί την εκδοχή ότι το αεροσκάφος κατέπεσε στον ωκεανό εξαιτίας έλλειψης καυσίμων.



Σύμφωνα με αυτήν, η Έρχαρτ και ο Νούναν ενδέχεται να υπολόγισαν λανθασμένα την πορεία τους και να κατέληξαν στο Νικουμαρόρο, αντί να φτάσουν στο νησί Χάουλαντ, όπου είχαν προγραμματίσει να προσγειωθούν.



Το Χάουλαντ βρίσκεται περίπου 560 χιλιόμετρα βορειότερα από την ατόλη που ερευνάται σήμερα.



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πτήσης της, στις 2 Ιουλίου 1937, η Έρχαρτ είχε ενημερώσει μέσω ασυρμάτου την αμερικανική Ακτοφυλακή ότι τα καύσιμα του αεροσκάφους εξαντλούνταν.



Λίγο αργότερα, η επικοινωνία διακόπηκε και δεν υπήρξε κανένα επιβεβαιωμένο ίχνος του αεροπλάνου ή των δύο επιβαινόντων.



Οι υποστηρικτές της θεωρίας του Νικουμαρόρο εκτιμούν ότι ορισμένα ραδιοσήματα κινδύνου, τα οποία φέρεται να μεταδόθηκαν μετά την εξαφάνιση, θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι το αεροσκάφος είχε καταφέρει να προσγειωθεί και ότι οι επιβαίνοντες επέζησαν τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.



Η προέλευση και η αξιοπιστία αυτών των σημάτων, πάντως, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας.

Τα ανθρώπινα οστά και τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν στο νησί

Το Νικουμαρόρο είχε απασχολήσει τους ερευνητές πολύ πριν από τη σημερινή αποστολή.



Το 1940, είχαν εντοπιστεί στην ατόλη ανθρώπινα οστά, τα οποία συνδέθηκαν μεταγενέστερα με την υπόθεση της εξαφάνισης της Έρχαρτ.



Μια νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2018 υποστήριξε ότι οι καταγεγραμμένες διαστάσεις των οστών ήταν συμβατές με τη σωματική διάπλαση της Αμερικανίδας αεροπόρου.



Ωστόσο, τα ίδια τα οστά δεν είναι πλέον διαθέσιμα για σύγχρονη εξέταση και η ταυτοποίησή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.



Στο νησί έχουν επίσης βρεθεί αντικείμενα που χρονολογούνται στη δεκαετία του 1930, μεταξύ των οποίων υπολείμματα γυναικείου παπουτσιού και ένα γυάλινο βαζάκι κρέμας για τις φακίδες.



Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Έρχαρτ και ο Νούναν κατάφεραν να φτάσουν ζωντανοί στην ατόλη, αλλά εγκλωβίστηκαν εκεί χωρίς δυνατότητα διάσωσης.



Σύμφωνα με την ίδια υπόθεση, το αεροπλάνο ενδέχεται αρχικά να παρέμεινε κοντά στην ακτή, προτού παρασυρθεί από τα νερά και καταλήξει σε μεγαλύτερο βάθος.



Παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, κανένα δεν έχει αποδείξει ότι η Έρχαρτ βρέθηκε πράγματι στο Νικουμαρόρο.

Τα γιγάντια καβούρια και οι σκοτεινές θεωρίες για την τύχη των δύο αεροπόρων

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ατόλης είναι ο μεγάλος πληθυσμός γιγάντιων καβουριών καρύδας, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα χερσαία αρθρόποδα του πλανήτη.



Τα συγκεκριμένα καβούρια μπορούν να φτάσουν σε μήκος περίπου 90 εκατοστών, μαζί με τα πόδια τους, και διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρές δαγκάνες.



Είναι κυρίως νυκτόβια και μπορούν να τραφούν με διάφορα οργανικά υπολείμματα, ακόμη και με οστά ή νεκρά ζώα.



Η παρουσία τους στο Νικουμαρόρο έχει τροφοδοτήσει μια ιδιαίτερα μακάβρια θεωρία: ότι, εάν η Έρχαρτ και ο Νούναν πέθαναν στο νησί, τα καβούρια ενδέχεται να συνέβαλαν στη διασπορά των λειψάνων τους.

Πρόκειται, ωστόσο, για υπόθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά και δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι δύο αεροπόροι έφτασαν στην ατόλη.



Εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών και των κινδύνων που παρουσιάζει το περιβάλλον, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δεν διανυκτερεύουν στην ξηρά, αλλά επιστρέφουν κάθε βράδυ στο πλοίο τους.

Τι θα συμβεί εάν εντοπιστεί το αεροσκάφος

Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με περιορισμένο χρονικό περιθώριο, καθώς οι εργασίες στο νησί προβλέπεται να διαρκέσουν πέντε ημέρες.



Εάν οι ερευνητές διαπιστώσουν ότι το υποθαλάσσιο αντικείμενο είναι πράγματι το χαμένο Lockheed Electra, δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν αμέσως στην ανέλκυσή του.



Αρχικά θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής χαρτογράφηση της θέσης και καταγραφή της κατάστασης των πιθανών συντριμμιών.



Στη συνέχεια, θα οργανωθεί νέα αποστολή, πιθανότατα μέσα στο 2027, με αντικείμενο την ανάσυρση του αεροσκάφους.



Το Πανεπιστήμιο Περντιού βρίσκεται ήδη σε επαφές με το Κιριμπάτι, στο οποίο υπάγεται το Νικουμαρόρο, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των ευρημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το Κιριμπάτι αποτελείται από 33 νησιά και ατόλες, μεταξύ των οποίων και τα νησιά Φοίνιξ, όπου βρίσκεται η περιοχή των ερευνών.

Ποια ήταν η Αμέλια Έρχαρτ – Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στους αιθέρες

Η Αμέλια Έρχαρτ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της αεροπορίας, καταρρίπτοντας στερεότυπα και πραγματοποιώντας πτήσεις που θεωρούνταν εξαιρετικά απαιτητικές για την εποχή της.



Το 1932 έγινε η πρώτη γυναίκα και ο δεύτερος άνθρωπος που διέσχισε μόνος του τον Ατλαντικό Ωκεανό χωρίς ενδιάμεση στάση.



Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε επίσης μια ιστορική υπερατλαντική πτήση, ενώ είχε ήδη καταφέρει να διασχίσει μόνη της τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς στάση.



Το 1935 ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού για γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Περντιού, ενώ συνεργάστηκε και με το Τμήμα Αεροναυτικής του ιδρύματος.



Η σχέση της με το πανεπιστήμιο εξηγεί και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Περντιού για τη σημερινή αποστολή αναζήτησης.



Το 1937, η Έρχαρτ επιχείρησε να ολοκληρώσει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους της καριέρας της: την περιπλάνηση γύρω από τη Γη με αεροσκάφος.



Το ταξίδι διακόπηκε αιφνιδίως πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, όταν χάθηκαν τα ίχνη της ίδιας και του πλοηγού της.



Έκτοτε, η εξαφάνισή τους έχει αποτελέσει αντικείμενο αμέτρητων ερευνών, ιστορικών μελετών και θεωριών, χωρίς να έχει δοθεί οριστική απάντηση.



Σχεδόν 89 χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες επιστρέφουν σε μια απομονωμένη ατόλη του Ειρηνικού, ελπίζοντας ότι κάτω από τα ιζήματα μιας λιμνοθάλασσας μπορεί να κρύβεται το στοιχείο που θα βάλει τέλος σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μυστήρια του 20ού αιώνα.





