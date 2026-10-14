Τις ευχές του για την αποκατάσταση της υγείας του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, γνωστοποιώντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του προσεύχονται για την ανάρρωσή του. Ο ποντίφικας υποβλήθηκε την Τρίτη (13/10) σε χειρουργείο στον δεξιό πνεύμονα, προκειμένου να αφαιρεθεί αδενοκαρκίνωμα.

«Η Τζανέτ κι εγώ προσευχόμαστε για την υγεία του ποντίφικα μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Είθε ο Κύριος να του δίνει δύναμη και το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει τον Άγιο Πατέρα», αναφέρει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.