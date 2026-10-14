Νέα προειδοποίηση προς τους Χούθι απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους αντάρτες της Υεμένης ότι επιχειρούν να προκαλέσουν άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναλάβει στρατιωτική δράση.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την πρόσφατη δραστηριότητα των Χούθι σε πιθανή παρέμβαση της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι οι αντάρτες ενεργούν «πιθανώς κατ’ εντολή του Ιράν».

Στην ίδια ανάρτηση, κατηγόρησε τους Χούθι ότι δρουν «με πολύ άσχημο τρόπο, πλήττοντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, κάτι που δεν είναι ωραίο».

Η τοποθέτησή του ακολουθεί τα πρόσφατα αιματηρά πλήγματα στο Ριάντ, τα οποία έχουν εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης. Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει την πιθανότητα αμερικανικής εμπλοκής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των ανταρτών.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι Χούθι να επιδιώκουν να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος και ότι η στάση του απέναντί τους δεν πρόκειται να αλλάξει μετά την εκλογική διαδικασία.

«Κάποιος θα έπρεπε να τους εξηγήσει ότι δεν θα κατέβω στις εκλογές, αλλά θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Η προειδοποίηση μέσω Truth Social και οι αναφορές στο Ιράν

Στο πλήρες κείμενο της ανάρτησής του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προηγούμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα.

Νόμιζα ότι πήραν το μάθημά τους πριν από ένα χρόνο, όταν τους βομβαρδίσαμε ολοσχερώς και, κατόπιν αιτήματός τους, σταματήσαμε.

Ήταν σιωπηλοί για πολύ καιρό, αλλά τώρα έχουν επανεμφανιστεί, πιθανώς κατ’ εντολή του Ιράν, το οποίο είναι ένα αποτυχημένο έθνος, χωρίς ναυτικό, χωρίς αεροπορία, με τη χειρότερη οικονομία στον κόσμο και πληθωρισμό 301%, με πολύ άσχημο τρόπο, πλήττοντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανώς πριν από τις εκλογές των ΗΠΑ – ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΡΑΙΟ.

Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει ότι δεν κατεβαίνω στις εκλογές, έχω ήδη κερδίσει, ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, αλλά θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ!

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής

Το ενδεχόμενο να συνδράμουν οι αμερικανικές δυνάμεις τη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις της κατά των Χούθι είχε τεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό εξέταση.

«Ίσως το κάνουμε. Θα το εξετάσουμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ όταν ρωτήθηκε για αυτό το ενδεχόμενο. «θα λάβουμε μια απόφαση – κινούμαστε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το εάν οι επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό του για αναβολή ενδεχόμενων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν έως την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις.

«Λοιπόν, θα το δούμε», απάντησε.

Στο τραπέζι και η συμμετοχή της Τουρκίας

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για πιθανή διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Τουρκία, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να απευθύνει σχετικό αίτημα στην Άγκυρα.

Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα εξέταζε θετικά μια ενδεχόμενη πρόσκληση συμμετοχής.

«Ενδέχεται να το κάνω. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πολύ καλός μου φίλος. Τον σέβομαι πολύ», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.