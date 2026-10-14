Συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να έχει σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σε μια κίνηση πολιτικής στήριξης προς το Κίεβο, εν μέσω της έντονης κριτικής που έχει δεχθεί ο Ζελένσκι από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπέρναμ θα υποσχεθεί στον Ζελένσκι επίσπευση των παραδόσεων πυραύλων εδάφους-αέρος για την αναχαίτιση ρωσικών επιθέσεων και θα καλέσει τους διεθνείς εταίρους να ενισχύσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ώστε να αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν.

Η συνάντηση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι είναι καιρός η Ουκρανία «να αποκτήσει νέο πρόεδρο», λίγες ημέρες αφότου κατέληξε σε συμφωνία με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ και προέτρεψε τους συμμάχους να διατηρήσουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

«Το μήνυμά μου προς τον ουκρανικό λαό δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: είμαστε στο πλευρό σας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός ενόψει της συνάντησης με τον Ζελένσκι.