Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη (13/10) σε σχολείο της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του και πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 44χρονο εκπαιδευτικό, μπροστά στην αναστάτωση που προκλήθηκε στη σχολική κοινότητα.

Θύμα της επίθεσης ήταν ο Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο, ακαδημαϊκός συντονιστής στο Τεχνικό Γυμνάσιο αριθμός 69, στην πόλη Σαν Μπλας Ατέμπα, στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο καθηγητής είχε μόλις φτάσει στο σχολείο όταν οι δράστες εισήλθαν στο κτίριο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχθηκε πυροβολισμό στο πρόσωπο.

Οι μαθητές έσπευσαν να προστατευτούν μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν τις Αρχές και ζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Ο τραυματισμένος καθηγητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Τεουαντεπέκ, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Se registra ataque armado en escuela de #Oaxaca. Asesinan al interior del plantel al profesor y coordinador académico de la Secundaria Técnica 69 de San Blas Atempa, Levi Peralta. 📹: Cortesía Jaguar Noticias AC. https://t.co/Yox7nWsFuv — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2026

Εκκενώθηκε το σχολείο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μετά την επίθεση, οι υπεύθυνοι του σχολείου προχώρησαν στην απομάκρυνση των μαθητών και στη διακοπή των μαθημάτων.

Η Εισαγγελία της Οαχάκα ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη δολοφονία, αναθέτοντας την υπόθεση σε ειδικούς ερευνητές και εγκληματολογικά κλιμάκια.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

#Atención 🚨 || La Sección 22 del SNTE-CNTE condenó el asesinato del profesor Levý Peralta Regalado, secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 y exintegrante del Comité Ejecutivo Seccional, ocurrido en la Escuela Secundaria Técnica Número 69 de San Blas Atempa; exigió a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento inmediato, el castigo a los responsables y justicia para el docente, así como acciones para garantizar la seguridad en las escuelas y comunidades del Istmo. #Oaxaca — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) October 13, 2026

Ο δολοφονημένος καθηγητής ήταν συνδικαλιστικό στέλεχος

Ο Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο είχε ενεργή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα. Είχε διατελέσει μέλος της περιφερειακής συνδικαλιστικής ηγεσίας και, σύμφωνα με το συνδικάτο, κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα της τοπικής οργάνωσης D-II-333.

Η συνδικαλιστική οργάνωση των εκπαιδευτικών καταδίκασε τη δολοφονία, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των σχολικών μονάδων.

Σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την εξάπλωση της εγκληματικής βίας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί χώροι δεν παραμένουν πλέον ανεπηρέαστοι.

Δεύτερη δολοφονική επίθεση σε σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες

Η δολοφονία σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από ακόμη ένα αιματηρό περιστατικό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Μεξικού.

Την 1η Οκτωβρίου, δύο αδέλφια επιτέθηκαν σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν, στην πολιτεία Κοαουίλα, σκοτώνοντας την υποδιευθύντρια και τραυματίζοντας άλλους ανθρώπους.

Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει νέα ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποια σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων.