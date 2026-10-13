Νέες αιχμές κατά της Ιαπωνίας εξαπέλυσε η Μόσχα, με αφορμή τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία και συλλογή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Τόκιο ότι επιχειρεί να πλήξει την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα τεταμένο σημείο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατονόμασε τον δημοσιογράφο ως Γιούκι Ιμάι και δήλωσε ότι ήταν διαπιστευμένος στο υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορείται ότι «διεξήγαγε δραστηριότητες κατασκοπείας σε ρωσικό έδαφος», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση έως τις 12 Δεκεμβρίου, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι προσπάθειες του Τόκιο να χρησιμοποιεί τους ανταποκριτές του που βρίσκονται στη Ρωσία και επωφελούνται από το καθεστώς ξένου δημοσιογράφου για τη συλλογή πληροφοριών με στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας του κράτους μας είναι λυπηρές», δήλωσε η Ζαχάροβα αναφέροντας ότι «δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό».

«Το περιστατικό αυτό θα αποτελέσει έναν πρόσθετο παράγοντα που έρχεται να επισκιάσει το κλίμα των ρωσο-ιαπωνικών σχέσεων», δήλωσε.

Η υπόθεση σημειώνεται εν μέσω εντάσεων στις σχέσεις των δύο χωρών, εντάσεις που συνδέονται κυρίως με το καθεστώς τεσσάρων νησιών στην Άπω Ανατολή τα οποία κατέλαβε ο σοβιετικός στρατός το 1945.

Τα νησιά που ονομάζονται «Νότιες Κουρίλες» από τη Ρωσία και «Βόρεια Εδάφη» από την Ιαπωνία, αποτελούν μέρος της ρωσικής περιφέρειας Σαχαλίνη (ρωσική Άπω Ανατολή). Ονομάζονται Ιτουρούπ (Ετοροφού στα ιαπωνικά), Κουνασίρ (Κουνασίρι), Σικόταν και Χαμπομάι (ένα σύνολο μικρών νησιών που παραδοσιακά θεωρούνται ως ένα νησί).

Ωστόσο, για την Ιαπωνία, τα νησιά αυτά υπάγονται πάντα στον νομό Χοκάιντο, όπως πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και είναι «παρανόμως κατεχόμενα από τη Ρωσία».

Η Ιαπωνία έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία από τότε που άρχισε η ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022 και υιοθέτησε κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει προσέγγιση μεταξύ της Ρωσίας και Κίνας, με τις ναυτικές και αεροπορικές τους δυνάμεις να πραγματοποιούν ασκήσεις από κοινού σε περιοχές κοντά στην Ιαπωνία, γεγονός που κάνει τα ιαπωνικά αεροσκάφη να απογειώνονται σε κατάσταση συναγερμού εκατοντάδες φορές τον χρόνο.