Επίθεση δέχθηκε την Τρίτη διοικητική εγκατάσταση του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, με συνέπεια να ξεσπάσει φωτιά μικρής έκτασης.

Το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, επικαλούμενο υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ενέργειας, μετέδωσε ότι οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κινητοποιήθηκαν χωρίς καθυστέρηση, προχωρώντας στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμοί από το πλήγμα.

Τραυματισμοί και υλικές ζημιές από πτώση συντριμμιών στην πρωτεύουσα

Σε ξεχωριστό περιστατικό στο Ριάντ, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν τμήματα δύο πυραύλων, οι οποίοι είχαν καταρριφθεί από τα συστήματα αεράμυνας, κατέπεσαν σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη το SPA, μεταφέροντας ενημέρωση εκπροσώπου της Πολιτικής Άμυνας, η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε επίσης μικρής έκτασης φθορές σε 15 σπίτια.

Κατά την ίδια ενημέρωση, οι δύο πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν. Οι σαουδαραβικές δυνάμεις κατάφεραν να τους αναχαιτίσουν και να τους καταστρέψουν πριν φτάσουν στους στόχους τους.

Οι τραυματίες είναι δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

«Αναχαίτιση και καταστροφή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς το Νταρχάν» ανέφερε ο συνασπισμός σε μια ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι συντρίμμια έπεσαν σε μια συνοικία της πόλης αυτής, όπου έχει την έδρα του και ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco.

Σε δεύτερη ανακοίνωση ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε άλλος πύραυλος που στόχευε την πόλη Χαράντ, επίσης στην Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση και για πιθανό κίνδυνο στο Ριάντ, αλλά ήραν τον συναγερμό λίγα λεπτά αργότερα.