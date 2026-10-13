Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα φέρνει στο φως αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια φέρεται να θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει την πολιτική κάλυψη που χρειαζόταν για να διατηρήσει το αξίωμά της, παρά τις καταγγελίες που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη εμπλοκή της σε υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς είχαν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, η Γκίλφοϊλ δεν εμφανιζόταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει οικειοθελώς τα καθήκοντά της και, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, αναζητούσε υποστήριξη από αξιωματούχους με επιρροή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που προηγήθηκε της ανακοίνωσης, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει σειρά επαφών, επιχειρώντας να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.

Οι παρασκηνιακές επαφές και η διαμάχη για τα 100.000 δολάρια

Η κινητοποίηση της πρώην πρέσβειρας είχε αρχίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προτού ακόμη γίνουν γνωστές οι καταγγελίες. Η Γκίλφοϊλ είχε απευθυνθεί σε πρόσωπα του πολιτικού και κυβερνητικού της περιβάλλοντος, αναζητώντας τρόπους να περιορίσει τις συνέπειες της επικείμενης δημοσιοποίησης της υπόθεσης.

Σε πρώτη φάση, φέρεται να αμφισβήτησε την ακρίβεια των πληροφοριών που επρόκειτο να δουν το φως της δημοσιότητας.

Στη συνέχεια, οι νομικοί εκπρόσωποί της παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για την οικονομική διαφορά με τον Έρικ Ντέτερς, χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική τους γραμμή, ο Ντέτερς είχε ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στη Γκίλφοϊλ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει. Όπως υποστήριξαν, το αίτημα να καλυφθεί οφειλή 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα American Express συνδεόταν με την αποπληρωμή αυτών των υπηρεσιών.

Η πρώην πρέσβειρα απέρριπτε την εκδοχή περί ανταλλάγματος για άσκηση επιρροής, επιμένοντας ότι επρόκειτο για οικονομική εκκρεμότητα και ότι οι ισχυρισμοί του Ντέτερς δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Οι διαβεβαιώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν και ο ρόλος του Ρούμπιο

Παρά το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να παρέμενε πεπεισμένη ότι δεν κινδύνευε η θέση της.

Δύο πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο αναφέρουν ότι, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, είχε ενημερώσει συνεργάτες και πολιτικούς συμμάχους πως δεν σκόπευε να υποβάλει παραίτηση, καθώς, όπως ισχυριζόταν, είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα παρέμενε στην πρεσβεία.

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις της δεν φαίνεται να άλλαξαν τις διαθέσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συγκαταλεγόταν στα πρόσωπα που υποστήριζαν με ιδιαίτερη επιμονή την αποχώρησή της.

«Ουσιαστικά, την απέλυσαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση», σχολίασε μία από τις πηγές, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο έγινε γνωστή η απόφαση.

Η δημόσια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και η αντίδραση Τραμπ

Η επισημοποίηση της απομάκρυνσης ήρθε μέσω της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, η οποία γνωστοποίησε την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Απαντώντας σε ερώτηση για την τύχη της πρέσβειρας, η Ζακαράια δήλωσε:

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή τύχη».

Λίγο αργότερα, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε διαφορετικό ύφος όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις.

«Δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τη Γκίλφοϊλ για την υπόθεση.

Η Γκίλφοϊλ απορρίπτει τις κατηγορίες και προαναγγέλλει την υπεράσπισή της

Με εκτενή δημοσίευση στην πλατφόρμα X, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τοποθετήθηκε δημοσίως για την ολοκλήρωση της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα.

Στο μήνυμά της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο για την ευκαιρία που της δόθηκε να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της, υποστήριξε ότι βασική της προτεραιότητα υπήρξε η εφαρμογή της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική», καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αθήνα.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στις καταγγελίες που αποτέλεσαν την αφορμή για την αποχώρησή της.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ δυναμικά το όνομά μου, την υπόληψη και την ακεραιότητά μου», τόνισε.

Η πρώην πρέσβειρα δεν προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων που αμφισβητεί, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι προτίθεται να αντικρούσει όσα της αποδίδονται.

Πολιτική συνέχεια στην υπόθεση με αίτημα για έλεγχο από το Κογκρέσο

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ από τη διπλωματική της θέση δεν φαίνεται να βάζει τέλος στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Ουάσινγκτον.

Δημοκρατικοί βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν να εξεταστούν σε βάθος οι καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή της από το αξίωμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διερεύνηση πιθανών παρατυπιών.

Σε δημόσια παρέμβασή τους κατηγόρησαν τη Γκίλφοϊλ ότι «χρησιμοποίησε τη θέση της για να πλουτίσει», ζητώντας να ελεγχθούν τα σχετικά στοιχεία και να υπάρξει λογοδοσία εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση διατηρεί την υπόθεση στην πολιτική επικαιρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής διερεύνησης.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών θα οδηγήσουν σε επίσημη διαδικασία ελέγχου ή εάν θα προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες για τις οικονομικές συναλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο των καταγγελιών.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα αποκτά ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, με την κυβέρνηση Τραμπ να βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις αντιδράσεις για την υπόθεση όσο και με τις πιέσεις για περαιτέρω διερεύνησή της.