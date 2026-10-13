Σε ποινή κάθειρξης από 40 χρόνια έως ισόβια καταδικάστηκε την Τρίτη ο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις για τη δολοφονία του Tupac Shakur το 1996, σε μια υπόθεση που παρέμενε για δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα ανεξιχνίαστα εγκλήματα στον κόσμο της μουσικής.

Σύμφωνα με το CBS News, η δικαστής Κάρλι Κίρνι, στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ανακοίνωσε ότι στην ποινή του 63χρονου θα συνυπολογιστεί ο χρόνος που έχει ήδη περάσει στη φυλακή.

Ο Ντέιβις είχε κριθεί ένοχος τον Αύγουστο για δολοφονία με χρήση θανατηφόρου όπλου. Είχε δηλώσει αθώος, ενώ η εισαγγελία είχε αναφέρει ότι θα αποσύρει το σκέλος της κατηγορίας που αφορούσε την ενίσχυση εγκληματικής συμμορίας.

Ζήτησε να του επιστραφούν προσωπικά αντικείμενα

Κατά την ακρόαση για την ανακοίνωση της ποινής, ο Ντέιβις μίλησε σύντομα στη δικαστή. Ζήτησε να του επιστραφούν ορισμένα αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από το σπίτι του, μεταξύ των οποίων οι φωτογραφίες του, και δήλωσε ότι δεν είχε κάτι άλλο να πει.

Η δικαστική απόφαση έρχεται σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την επίθεση που κόστισε τη ζωή στον Tupac. Ο ράπερ πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ενώ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι στο Λας Βέγκας. Πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Στο ίδιο όχημα βρισκόταν ο Μάριον «Suge» Νάιτ, συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Death Row Records, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε.

Η λευκή Cadillac και η εκδοχή των αντιποίνων

Οι ερευνητές γνώριζαν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια λευκή Cadillac, η οποία πλησίασε το αυτοκίνητο του Tupac στο φανάρι. Για χρόνια, όμως, η ταυτότητα εκείνων που βρίσκονταν μέσα παρέμενε στο επίκεντρο του μυστηρίου.

Ο Ντέιβις άρχισε αργότερα να μιλά δημόσια για τη δική του παρουσία στο όχημα. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι αναζήτησε τον Tupac για να εκδικηθεί τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του από τον ράπερ και τον Νάιτ.

Ο εισαγγελέας Μπίνου Παλάλ αναγνώρισε στη δίκη ότι ο Ντέιβις είχε αλλάξει ορισμένα σημεία των αφηγήσεών του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι βασικές λεπτομέρειες παρέμεναν σταθερές, κυρίως η παραδοχή του ότι βρισκόταν στην Cadillac από την οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τέσσερις άνδρες επέβαιναν στο αυτοκίνητο και ο Ντέιβις ήταν ο μόνος που παρέμενε εν ζωή όταν συνελήφθη το 2023.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τα αποδεικτικά στοιχεία

Ο δικηγόρος του, Μάικλ Σανφτ, υποστήριξε ότι, πέρα από τις δηλώσεις του ίδιου του Ντέιβις, δεν υπήρχαν στοιχεία που να τον τοποθετούν στο Λας Βέγκας τη νύχτα της επίθεσης.

Όπως ανέφερε στους ενόρκους, δεν ήταν διαθέσιμα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικά αρχεία ή άλλα απτά τεκμήρια.

Ο Ντέιβις είχε περιγράψει την εμπλοκή του και στο βιβλίο του «Compton Street Legend», που κυκλοφόρησε το 2019. Οι συνήγοροί του επιχείρησαν να αποκλείσουν το βιβλίο από τα αποδεικτικά στοιχεία, αίτημα στο οποίο αντιτάχθηκε η εισαγγελία.