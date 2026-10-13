Όλες τις γιορτές των φοιτητικών αδελφοτήτων μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους ανέστειλε το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η καταγγελία πρώην φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από επτά μέλη της αδελφότητας Chi Phi.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Μάικλ Κότλικοφ, δήλωσε ότι η αναστολή θα δώσει τον χρόνο που απαιτείται για να εξεταστεί σε βάθος η λειτουργία των αδελφοτήτων.

«Να καθορίσουμε αν και πώς μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με ασφάλεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Η καταγγελία της πρώην φοιτήτριας

Η υπόθεση έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, όταν η γυναίκα προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια.

Η πρώην φοιτήτρια, η οποία ήταν 20 ετών την εποχή των γεγονότων, υποστηρίζει ότι βιάστηκε από επτά φοιτητές, μέλη της Chi Phi, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη.

Η καταγγελία προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στην πανεπιστημιούπολη και ευρύτερα στις ΗΠΑ, επαναφέροντας τη συζήτηση για την κουλτούρα και την ασφάλεια στις φοιτητικές αδελφότητες.

Έρευνα και για τους χειρισμούς του πανεπιστημίου

Σφοδρή κριτική δέχθηκαν τόσο το Κορνέλ όσο και οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης, οι οποίοι δεν είχαν ασκήσει δίωξη σε βάρος των καταγγελλόμενων.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενώ ανεξάρτητη επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το πανεπιστήμιο χειρίστηκε την υπόθεση.