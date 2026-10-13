Τη νύχτα στο βενζινάδικο και το πρωί ακόμη στην ουρά περνούν πολλοί οδηγοί στο Μαλάουι, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν λίγα καύσιμα. Η συνεχιζόμενη έλλειψη βενζίνης έχει αφήσει επαγγελματίες οδηγούς χωρίς δουλειά, με τα χρέη να συσσωρεύονται όσο τα οχήματά τους παραμένουν ακινητοποιημένα.

«Κοιμήθηκα εδώ και ακόμη περιμένω για να γεμίσω το ρεζερβουάρ», δήλωσε στο Reuters ο Χάρι Τζιμ, περιμένοντας να αγοράσει βενζίνη. «Η κρίση των καυσίμων είναι πραγματική», πρόσθεσε.

There’s a severe fuel shortage in Malawi, ie there is none except on the ‘informal’ market. Some of the cars parked at this fuel station have been here for days, desperate to be first in line when the tankers show up. Except they are causing gridlock. https://t.co/QDk0HNAelt — Susan Dalgety (@DalgetySusan) October 8, 2026

Τρεις εβδομάδες χωρίς δουλειά

Ο Πολ Κρίστοφερ, ο οποίος μεταφέρει επιβάτες με μοτοσικλέτα για να βγάλει τα προς το ζην, ανέφερε ότι δεν έχει μπορέσει να εργαστεί εδώ και τρεις εβδομάδες, επειδή δεν βρίσκει καύσιμα.

Περιμένοντας σε πρατήριο έξω από την Μπλαντάιρ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, περιέγραψε τι σημαίνει για τον ίδιο η επιστροφή στην εργασία.

«Αν φέρουν καύσιμα, θα πληρώσουμε τα χρέη που συσσωρεύσαμε αυτήν την περίοδο και μετά θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε ξανά», είπε.

Αναζητείται οικονομική διέξοδος

Η έλλειψη καυσίμων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τη χώρα της νότιας Αφρικής και είχε σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες εκλογές.

Η κατάσταση βελτιώθηκε προσωρινά μετά τη νίκη του προέδρου Πίτερ Μουθαρίκα και την αύξηση των τιμών στην αντλία, αλλά επιδεινώθηκε ξανά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση αποδίδει την κρίση στην έλλειψη συναλλάγματος. Ο Μουθαρίκα προσβλέπει σε νέο δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία.