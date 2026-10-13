Ταξί που κινούνται χωρίς οδηγό, ούτε καν με χειριστή ασφαλείας μέσα στο όχημα, δοκιμάζει στους δρόμους του Ζάγκρεμπ η κροατική εταιρεία Verne, με στόχο να διαθέσει την υπηρεσία στο κοινό το 2027.

Η νεοφυής εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από την Uber και χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της κινεζικής Pony.ai, λειτουργεί από τον Απρίλιο εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στην κροατική πρωτεύουσα. Στις διαδρομές αυτές, όμως, μέχρι πρότινος υπήρχε εφεδρικός οδηγός πίσω από το τιμόνι.

Την Τρίτη, η Verne προσκάλεσε δημοσιογράφο του AFP να επιβιβαστεί σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδρομή, την οποία ο διευθύνων σύμβουλός της, Μάρκο Πέικοβιτς, παρουσίασε ως μία από τις πρώτες τέτοιες διαδρομές ρομποταξί στην Ευρώπη.

«Αρχίζουμε τώρα τις δοκιμές μιας υπηρεσίας ρομποταξί χωρίς οδηγό, χωρίς χειριστή στο όχημα: πρόκειται για την πρώτη στην Ευρώπη», δήλωσε.

Χωρίς οδηγό μέχρι το αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τον Πέικοβιτς, οι δοκιμές πλήρως αυτόνομων διαδρομών ξεκίνησαν τον Αύγουστο, σε δρομολόγιο 22 χιλιομέτρων μεταξύ της έδρας της εταιρείας και του αεροδρομίου του Ζάγκρεμπ.

Η εταιρεία επιδιώκει να ανοίξει την υπηρεσία στο κοινό την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Αυτόνομα ταξί κυκλοφορούν ήδη στις ΗΠΑ και στην Κίνα, ενώ στην Ευρώπη αρκετές εταιρείες ανταγωνίζονται για την εμπορική διάθεση υπηρεσιών χωρίς οδηγό. Τον περασμένο μήνα, το Λονδίνο εγκαινίασε επίσης υπηρεσία ρομποταξί, με οδηγό ασφαλείας μέσα στο όχημα.

Διαδρομές με 1,99 ευρώ και χιλιάδες στην αναμονή

Οι κρατήσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής της Verne ή της Uber. Η εταιρεία διατηρεί το κόστος των διαδρομών στα 1,99 ευρώ, επιδιώκοντας να προσελκύσει χρήστες και να συγκεντρώσει σχόλια για την αξιολόγηση της υπηρεσίας.