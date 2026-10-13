Την «αδιαμφισβήτητη» και «αδιαπραγμάτευτη» ισπανική κυριαρχία στη Θέουτα και τη Μελίγια υπογράμμισε ο βασιλιάς Φελίπε κατά τη διάρκεια της πρώτης του ιστορικής επίσκεψης στην περιοχή από την ανάρρησή του στον θρόνο το 2014.

Στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Μαρόκο, το οποίο διεκδικεί τους δύο θύλακες στη βόρεια Αφρική, ο βασιλιάς Φελίπε τόνισε χαρακτηριστικά: «Η Θέουτα και η Μελίγια είναι αναπόσπαστες» από την Ισπανία, προσθέτοντας πως «απέναντι σε κάθε κίνδυνο, καθήκον μας είναι να τους υπερασπιστούμε».

Παράλληλα, ο Ισπανός μονάρχης σημείωσε την ανάγκη διατήρησης ισορροπιών, αναφέροντας: «Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη βούληση και την ευθύνη να διατηρούν σχέσεις καλής γειτονίας με το Βασίλειο του Μαρόκου».

Η μεταναστευτική κρίση, η υποδοχή και ο φόρος τιμής

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε δυόμισι μήνες μετά τη σοβαρή μεταναστευτική κρίση που δοκίμασε την περιοχή, με χιλιάδες ανθρώπους να επιχειρούν την είσοδο στον θύλακα.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε στο μουσουλμανικό νεκροταφείο Σίντε Εμπαρέκ, αποτίοντας φόρο τιμής στους περίπου εκατό μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στις 30 και 31 Ιουλίου στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Φελίπε έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από τους κατοίκους, διαβεβαιώνοντάς τους εν μέσω των δυσκολιών: «Δεν είστε μόνοι και δεν θα μείνετε μόνοι». Η 50χρονη δημόσια υπάλληλος Κριστίνα Καράσκο περιέγραψε τη συνάντησή τους αναφέροντας: «Του είπαμε όλοι: “Μην μας ξεχνάτε” και εκείνος απάντησε: “Όχι, δεν σας ξεχνάμε”», ενώ η περιοδεία του βασιλικού ζεύγους συνεχίζεται στη Μελίγια.