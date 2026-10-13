Στα 17 της χρόνια, η Χαλίμα Σαλμάν έφτασε μαζί με την οικογένειά της σε περιοχή της Συρίας που ελεγχόταν από το Ισλαμικό Κράτος. Σήμερα, σε ηλικία 27 ετών, βρίσκεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενη ότι έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση από την τζιχαντιστική οργάνωση.

Η δίκη της άρχισε την Τρίτη και, σύμφωνα με δικαστική πηγή, είναι η πρώτη φορά που Αμερικανίδα δικάζεται στις ΗΠΑ για τέτοιου είδους υπόθεση. Το 2022 είχε καταδικαστεί Αμερικανίδα που ήταν επικεφαλής τάγματος του Ισλαμικού Κράτους, αλλά χωρίς δίκη, καθώς είχε δηλώσει ένοχη.

Repatriated NYC woman charged with completing ISIS terror training in Syria, including using an AK-47: feds https://t.co/vluBYfVdXj https://t.co/B2zKVj5ScS — New York Post (@nypost) May 9, 2024

Ο γάμος με μαχητή και η κατηγορία για εκπαίδευση

Η Σαλμάν ταξίδεψε στη Συρία το 2016, μαζί με τον πατέρα της, τη μητέρα της και τα οκτώ αδέλφια της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκεί παντρεύτηκε μαχητή του Ισλαμικού Κράτους και, από την ηλικία των 18 ετών, εκπαιδεύτηκε, εξοπλίστηκε και εντάχθηκε σε τάγμα της οργάνωσης.

Δεν διώκεται για συμμετοχή σε μάχες, αλλά για λήψη στρατιωτικού τύπου εκπαίδευσης από ξένη τρομοκρατική οργάνωση, αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών.

Στα αποδεικτικά στοιχεία της εισαγγελίας περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το τηλέφωνο του συζύγου της, στις οποίες εμφανίζεται μπροστά σε σημαία του Ισλαμικού Κράτους ή κρατώντας τυφέκιο.

«Την οδήγησε εκεί ο πατέρας της»

Η υπεράσπιση παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Ο δικηγόρος της, Σάμιουελ Τζέικομπσον, υποστηρίζει ότι η Σαλμάν ήταν κυρίως «θύμα της απόφασης του πατέρα της» να τη μεταφέρει, ενώ ήταν ανήλικη, σε περιοχές της Συρίας υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γάμος της με τον μαχητή είχε κανονιστεί.

Το 2019, η Σαλμάν και άλλα μέλη της οικογένειάς της αιχμαλωτίστηκαν από Σύρους μαχητές που αντιτίθεντο στο Ισλαμικό Κράτος και παρέμειναν για χρόνια σε στρατόπεδο.

Μετά την απέλασή της στις ΗΠΑ το 2024, συνελήφθη αμέσως κατά την άφιξή της. Εμφανίστηκε στη δίκη έχοντας προηγουμένως αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση.

Σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου George Washington του 2022, από τους εκατοντάδες Αμερικανούς που επιχείρησαν να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος, 83 κατάφεραν να φτάσουν στο Ιράκ ή στη Συρία και να ενταχθούν στην οργάνωση. Μαζί τους ταξίδεψαν περίπου 12 έως 30 άτομα που ήταν ανήλικα κατά την αναχώρηση.