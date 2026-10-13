Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης «συμπεριφέρονται πολύ άσχημα», καθώς οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν εξαπλώνονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης -που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία- σε έναν εμφύλιο που ξεκίνησε το 2014. Ωστόσο η σύγκρουση πήρε μεγάλες διαστάσεις αφού οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πριν από οκτώ μήνες.



Πρόσφατα, οι Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Εξαπέλυσαν επίσης επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 300.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε» να ζητήσει από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει και να στηρίξει τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. «Ο πρόεδρος Ερντογάν νομίζω ότι θα έκανε ό,τι του ζητήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημείωσε επίσης ότι νωρίτερα σήμερα μίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας, που συνεδρίασε υπό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ στο Ριάντ, προειδοποίησε ότι οι Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους στο βασίλειο. Η Σαουδική Αραβία «δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για την ασφάλειά της ή την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.