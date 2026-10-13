Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας σε λούνα παρκ της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, όταν έπεσε από το τρενάκι του τρόμου στο οποίο επέβαινε μαζί με τον γιο του. Η σύζυγός του και η κόρη του παρακολουθούσαν από το έδαφος τις εφιαλτικές στιγμές, χωρίς να μπορούν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, στις 15:58 τοπική ώρα, στο Six Flags Over Georgia, κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το Goliath, το ψηλότερο τρενάκι του τρόμου του πάρκου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας έπεσε από το κάθισμά του και χτύπησε αρκετές φορές πάνω στο τρενάκι, προτού καταλήξει στην οροφή ενός αξιοθέατου με θέμα το στοιχειωμένο σπίτι, το οποίο βρίσκεται από κάτω. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και άλλα άτομα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσοι ήταν οι τραυματίες ή πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή τους.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο αμερικανικό δίκτυο 11Alive τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά τους. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι ο άνδρας καταγράφηκε ακόμη και στη φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, προσθέτοντας ότι τον είδε να χτυπά επανειλημμένα πάνω στο βαγόνι μετά την πτώση του.

Μια άλλη γυναίκα περιέγραψε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο τρενάκι μαζί με τον γιο του, ενώ η σύζυγός του και η κόρη του παρακολουθούσαν από κάτω όταν συνέβη το δυστύχημα. «Περνούσαμε υπέροχα και ξαφνικά αρχίσαμε να φωνάζουμε “Θεέ μου, τι συμβαίνει;”», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περίμενε στην ουρά για να επιβιβαστεί, ανέφερε στο Reddit ότι, όταν το τρενάκι επέστρεψε στον σταθμό, οι επιβάτες ήταν εμφανώς αναστατωμένοι. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ένας άνδρας που καθόταν δίπλα στο θύμα φώναζε ότι ο συνεπιβάτης του είχε πέσει από το τρενάκι.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι επιβάτες απομακρύνονταν σταδιακά από την εγκατάσταση. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εργαζομένους και μέλη των σωστικών συνεργείων να βοηθούν τους επιβάτες να κατεβούν με προσοχή από τα βαγόνια και να κινηθούν στις διπλανές σκάλες προς ασφαλές σημείο. Το τρενάκι είχε σταματήσει σε ένα απότομο ανηφορικό τμήμα της διαδρομής.

Η ανακοίνωση του πάρκου και η έρευνα

Εκπρόσωπος του Six Flags δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι είναι «βαθιά συγκλονισμένοι» από το περιστατικό και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους του θύματος. Πρόσθεσε ότι παρέχεται υποστήριξη στους επισκέπτες και στους εργαζομένους που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Όπως ανέφερε, το προσωπικό του πάρκου και οι τοπικές αρχές αντέδρασαν αμέσως, ενώ η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί.

October 12, 2026: A man is dead and 4 others were injured following a horrific accident on the Goliath roller coaster at Six Flags Over Georgia. He was ejected from his seat, bounced off the coaster (hitting riders), and fell to his death. https://t.co/J951Hj99w0 — Timothy Fitz (@TimothyFitzNews) October 12, 2026

Ο δήμαρχος της Μέιμπλτον, Μάικλ Όουενς, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του, ενώ η πρόεδρος της Επιτροπής της κομητείας Κομπ, Λίζα Κιούπιντ, χαρακτήρισε το συμβάν «τρομερή τραγωδία» και επιβεβαίωσε ότι οι οικείοι του άνδρα έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό του.

Το Goliath, κατασκευασμένο από την ελβετική εταιρεία Bolliger & Mabillard, λειτουργεί στο πάρκο από το 2006. Αναπτύσσει ταχύτητα έως 112 μίλια την ώρα και φτάνει σε ύψος περίπου 61 μέτρων, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου τρεισήμισι λεπτά.

Μετά το δυστύχημα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά παρόμοια αξιοθέατα σε έξι πάρκα στις ΗΠΑ, συνολικά εννέα εγκαταστάσεις, προληπτικά και μέχρι να διερευνηθεί το περιστατικό. Όπως τόνισε, η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητές της.