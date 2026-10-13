Την ετήσια άσκηση «Steadfast Noon», με αντικείμενο την άμυνα του εδάφους της Συμμαχίας με τη χρήση πυρηνικών όπλων, ξεκίνησε το ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δυνάμεων από 17 χώρες.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου της Συμμαχίας στη Μονς του Βελγίου επιβεβαίωσε ότι η άσκηση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Το σενάριό της παραμένει απόρρητο, ενώ στις εκπαιδευτικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται βόμβες χωρίς πυρηνικές κεφαλές.

Τρία γερμανικά Tornado στην Ιταλία

Η Γερμανία έχει στείλει τρία μαχητικά Tornado της 33ης Τακτικής Αεροπορικής Πτέρυγας στην αεροπορική βάση Αβιάνο, στη βόρεια Ιταλία. Σύμφωνα με τη γερμανική Πολεμική Αεροπορία, στην άσκηση συμμετέχουν αρκετές δεκάδες Γερμανοί στρατιωτικοί.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη σταθμεύουν συνήθως στη βάση Μπιούτσελ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, εκεί φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα, τα οποία θα μπορούσαν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν από γερμανικά μαχητικά-βομβαρδιστικά, στο πλαίσιο της «πυρηνικής κατανομής» του ΝΑΤΟ.

Βάσεις στην Ιταλία, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία θεωρούνται επίσης χώροι αποθήκευσης αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Η Συμμαχία δεν έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικά στοιχεία για τη φετινή άσκηση, αναφέροντας ότι η κλίμακά της είναι συγκρίσιμη με την περσινή. Τότε συμμετείχαν περίπου 2.000 στρατιωτικοί και περισσότερα από 70 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-35, αεροσκάφη επιτήρησης και εναέριου ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, οι ασκήσεις αυτές, που πραγματοποιούνται τακτικά τον Οκτώβριο, περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην ασφαλή μεταφορά όπλων από υπόγειες αποθήκες προς τα αεροσκάφη και στην τοποθέτησή τους στα μαχητικά.

Τόσο σε αυτές τις διαδικασίες όσο και στις επακόλουθες ασκήσεις επίθεσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εκπαιδευτικές βόμβες χωρίς πυρηνικές κεφαλές.