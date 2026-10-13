Για μια απίστευτη υπόθεση απάτης διώκεται ένας δημόσιος υπάλληλος, καθώς κατηγορείται ότι εργαζόταν παράλληλα σε πέντε υπηρεσίες, στις οποίες δεν εμφανιζόταν.

Ο 55χρονος Κασίμ Τσόουντρι εργαζόταν σε τοπικό δημοτικό συμβούλιο και ξεκίνησε την απάτη με την έλευση της πανδημίας. Τον Ιούνιο του 2020 υποστήριξε ότι έπρεπε να εργάζεται μέσω τηλεργασίας για να φροντίζει την άρρωστη μητέρα του και έβαλε το σχέδιό του σε εφαρμογή.

Η Daily Mail έγραψε ότι ο 55χρονος έστειλε αιτήσεις σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, ζητώντας εργασία πλήρους απασχόλησης και αποκρύπτοντας το γεγονός πως εργαζόταν ήδη, και μάλιστα στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, μεταξύ των οργανισμών και των κρατικών υπηρεσιών στις οποίες είχε εργαστεί ο 55χρονος περιλαμβάνονταν το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών (Home Office), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Είχε επίσης απασχοληθεί στο υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου, στην Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Agency), στο East London NHS Trust, οργανισμό του βρετανικού δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και στο δημοτικό συμβούλιο του Τάουερ Χάμλετς στο ανατολικό Λονδίνο.

Μάλιστα, προκειμένου να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, έπαιρνε αναρρωτική άδεια από τη μία δουλειά για να επικεντρωθεί στην άλλη.

Δεν προσκόμιζε ποτέ το ίδιο δικαιολογητικό ούτε επικαλούνταν παρόμοιο λόγο απουσίας σε κάθε εργασία, ενώ, αν χρειαζόταν, παρίστανε και τον άρρωστο. Συγκεκριμένα, σε μία περίπτωση χρησιμοποίησε μακιγιάζ για να δείχνει άρρωστος, ώστε να γίνει πιστευτός.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε η βρετανική Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Απάτης (National Fraud Initiative), η οποία εντόπισε τις φερόμενες παρατυπίες στην απασχόληση του 55χρονου.

Ο Τσόουντρι αρνείται και τις πέντε κατηγορίες απάτης που αντιμετωπίζει, ενώ προσήλθε στο δικαστήριο έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του.

Η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες, με τους ενόρκους να καλούνται να εξετάσουν τα στοιχεία για τις παράλληλες προσλήψεις, τις ψευδείς δηλώσεις και τα χρηματικά ποσά που φέρεται να εισέπραξε από τους διαφορετικούς δημόσιους φορείς.