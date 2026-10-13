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Ένας 41χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για κλεμμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές έχουν συλλάβει πολλούς υπόπτους, ενώ τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με διακίνηση ναρκωτικών.

Το θύμα, ο Νορντίν, ήταν μέλος της ομάδας δράσης της αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην περιοχή Ζετ.

Από την καταδίωξη στον θανάσιμο πυροβολισμό

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την κλοπή αυτοκινήτου, περίπου στις 23:00 της Δευτέρας, στη Βαλλωνική Βραβάντη, νότια των Βρυξελλών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα χάρη στην πινακίδα κυκλοφορίας του στον περιφερειακό δρόμο της πρωτεύουσας. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι έναν δρόμο στο Ζετ, όπου το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, και στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση παρακολούθησης για τη σύλληψη των δραστών.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των Βρυξελλών, Ζουλιάν Μοϊνίλ, ο 41χρονος πλησίασε μόνος του, πεζός, για να ερευνήσει το όχημα και δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι.

Οι συνάδελφοί του δεν είδαν τους πυροβολισμούς. Τον βρήκαν αναίσθητο στο έδαφος, ενώ οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

«Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Ναρκωτικά στο κλεμμένο όχημα

Ο Μοϊνίλ επιβεβαίωσε ότι στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ναρκωτικά, εύρημα που, όπως ανέφερε, υποδεικνύει εμπλοκή διακινητών. Δεν έδωσε στοιχεία για τα προφίλ των συλληφθέντων ούτε διευκρίνισε εάν το όπλο της δολοφονίας περιλαμβάνεται στα όπλα που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει ανακριτής, με την έρευνα να αφορά δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, για την οποία προβλέπεται πιθανή ισόβια κάθειρξη.

«Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια»

«Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια», έγραψε στο Χ η υπουργός Δικαιοσύνης, Ανελίς Φερλίντεν.

Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους αστυνομικούς που υπηρετούν καθημερινά την ασφάλεια των πολιτών, ορισμένες φορές με κίνδυνο της ζωής τους.

Η δολοφονία έρχεται σε μια περίοδο επαναλαμβανόμενων περιστατικών ένοπλης βίας στις Βρυξέλλες, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται με συγκρούσεις συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών. Στα τέλη Αυγούστου, ο εισαγγελέας είχε αναφέρει περίπου 170 περιστατικά πυροβολισμών από τις αρχές του 2025.