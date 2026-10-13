Μια ανατριχιαστική υπόθεση ερευνούν οι γαλλικές αρχές, οι οποίες συνέλαβαν τέσσερις ενήλικες και μια 13χρονη που ερευνώνται για τον ακρωτηριασμό ενός άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Καλαί της βόρειας Γαλλίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι τα πέντε άτομα εμπλέκονται «σε βασανιστήρια και βάρβαρες πράξεις».

Η εισαγγελία της Μπουλόνιε-σιρ-Μερ ανακοίνωσε ότι το θύμα βρέθηκε γύρω στις 22:00 της Δευτέρας σε ένα κτίριο, σε έναν υποβαθμισμένο δρόμο της συνοικίας Μπομαρέ, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, του είχαν κόψει με μαχαίρι τμήμα της γλώσσας, ενός δαχτύλου του ποδιού και του πέους, το οποίο παρουσίαζε ενδείξεις νέκρωσης.

Μεταξύ των πέντε προσώπων που συνελήφθησαν είναι ο φερόμενος δράστης της επίθεσης, η ένοικος του διαμερίσματος και δύο πιθανολογούμενοι συνεργοί, μεταξύ των οποίων και μια 13χρονη που το είχε σκάσει από το σπίτι της.

Γείτονες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο είπαν ότι σε αυτό το διαμέρισμα κατοικούσε μια 60χρονη γυναίκα. Ένας γείτονας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η γυναίκα αυτή ήταν «ευάλωτη» και στο σπίτι της «κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ».