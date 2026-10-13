Επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση δυτικά της Σαναά της Υεμένης ανέφεραν την Τρίτη μέσα ενημέρωσης των Χούθι, λίγο μετά την προειδοποίηση του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία προς τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, που ελέγχεται από το φιλοϊρανικό κίνημα, μετέδωσε ότι η επίθεση έπληξε εγκατάσταση της Yemen Petroleum Company (YPC) στην Αλ-Σαμπάχα, αποδίδοντάς την στη Σαουδική Αραβία.

BREAKING: Saudi warplanes have now struck Yemen’s Al-Sabaha oil depot in Sanaa, with footage showing thick black smoke rising over the site, per local media. Yemen’s Houthis said an hour ago they will strike Aramco’s headquarters, Aramco’s Riyadh oil refinery and King Khalid International Airport as soon as the oil depot in Sanaa is struck. — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 13, 2026

CRAZY FOOTAGE IN SANAA YEMEN AFTER SAUDI STRIKES . The Yemen Petroleum company was targeted https://t.co/ItMERD1NZZ — Nightmare (@Nightshade00077) October 13, 2026

Ουρές για καύσιμα μετά την προειδοποίηση

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του εκπροσώπου του συνασπισμού, Τουρκί αλ-Μάλικι, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν τον κεντρικό σταθμό καυσίμων Αλ-Σαμπάχα, ενόψει στρατιωτικής επιχείρησης. Η ανακοίνωση συνοδευόταν από χάρτη της εγκατάστασης.

Η προειδοποίηση προκάλεσε ανησυχία για πιθανές ελλείψεις καθώς κάτοικοι της Σαναά έσπευσαν σε πρατήρια και σχημάτισαν ουρές για βενζίνη.

Η YPC επιχείρησε να καθησυχάσει το κοινό, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις της Αλ-Σαμπάχα δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων και ότι ενδεχόμενο πλήγμα δεν θα επηρέαζε τα αποθέματα ή την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ότι επαρκείς ποσότητες καυσίμων βρίσκονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, ώστε να καλύπτεται η ζήτηση για παρατεταμένο διάστημα.

💥🇸🇦🇾🇪Visuals From Saudi Airstrikes On Sanaa. https://t.co/epWxBIaLYg — Al-Ghayb (الغيب) – The Unseen (@ghaybintel) October 13, 2026

Γιατί η περιοχή έχει σημασία για τους Χούθι

Σύμφωνα με την Arab News, η YPC με έδρα τη Σαναά διαχειρίζεται την αποθήκευση και διανομή καυσίμων στις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι. Η κατάληψη της πρωτεύουσας το 2014 οδήγησε στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Η ίδια πηγή επικαλείται έκθεση του Sana’a Center for Strategic Studies, σύμφωνα με την οποία προηγούμενα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν δεξαμενές αποθήκευσης, αναγκάζοντας την εταιρεία να χρησιμοποιεί εναλλακτικές εγκαταστάσεις.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι Χούθι είχαν αποθηκεύσει καύσιμα στην ευρύτερη περιοχή της Αλ-Σαμπάχα. Η αναφορά αφορά προγενέστερη περίοδο και δεν επιβεβαιώνει την τωρινή κατάσταση των αποθεμάτων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

🔴🇮🇷🇸🇦UPDATE: Sanaa is currently being struck very hard by the Royal Saudi Air Force (RSAF). Local sources are reporting “non-stop explosions”, with several videos being released. https://t.co/Z9vfTBNfFA — BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) October 13, 2026

Απειλές για το αεροδρόμιο του Ριάντ και την Aramco

Μετά την προειδοποίηση εκκένωσης, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι, εάν η Σαουδική Αραβία πλήξει τη Σαναά, θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, διυλιστήριο στην πρωτεύουσα και την έδρα της Aramco στο Νταμάμ.

Η κλιμάκωση ακολουθεί τις φονικές επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Το χτύπημα του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ άφησε 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση την Κυριακή.