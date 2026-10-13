Την πρώτη του δήλωση μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παίρνοντας αποστάσεις από την πρώην πλέον πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην παλαιότερη σχέση της Γκίλφοϊλ με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τονίζοντας ότι η ίδια δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του.

«Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας την απομάκρυνσή της από τη θέση της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Trump: Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn’t. She was doing a good job, but we didn’t like what we were reading. https://t.co/G1Cj1bqhCD — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, εκφράζοντας ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την υπόθεσή της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ έρχεται έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για οικονομικές οφειλές και συναλλαγές της. Η ίδια, μέσω των δικηγόρων της, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο ποσό αφορούσε αμοιβή για υπηρεσίες που είχε προσφέρει.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, με αναλυτές να εκφράζουν ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να δημιουργήσει η οικονομική ευαλωτότητα ενός διπλωματικού αξιωματούχου.