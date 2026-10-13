Την εσωτερική πολιτική πίεση που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πίσω από τη συμφωνία για προμήθεια ρωσικού ντίζελ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, εκτιμώντας ότι η κίνηση μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μιλώντας σε συνέδριο εργοδοτών στο Βερολίνο, ο Πιστόριους δήλωσε ότι ο Τραμπ βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο», καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν λίγες εβδομάδες.

Όπως υποστήριξε, η ιστορία δείχνει ότι οι ηγέτες που πιέζονται στο εσωτερικό συχνά αναζητούν διέξοδο μέσω της εξωτερικής πολιτικής.

Η συμφωνία για το ντίζελ και οι αντιδράσεις για τις εκλογές στην Ουκρανία

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, την Παρασκευή, για συμφωνία προμήθειας εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία, έπειτα από συνομιλία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες επικρίσεις τόσο από Ευρωπαίους συμμάχους όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αντιδράσεις προκάλεσε επίσης η απαίτηση του Αμερικανού προέδρου να αναδειχθεί νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αντικαθιστώντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το εκλογικό στοίχημα για τον έλεγχο του Κογκρέσου

Στις 3 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα εκλέξουν το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σήμερα την πλειοψηφία και στα δύο σώματα.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πιθανότερο να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη.

Ενδεχόμενη επικράτησή τους, ιδιαίτερα εάν εξασφαλίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Τραμπ για το υπόλοιπο της θητείας του.