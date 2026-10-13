Προειδοποιήσεις απομάκρυνσης πολιτών από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέδωσαν ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία και οι Χούθι της Υεμένης, ενόψει επιθέσεων που προαναγγέλλουν οι δύο πλευρές.

Ο σαουδαραβικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή γύρω από τον κεντρικό σταθμό Αλ-Σαμπάχα της πετρελαϊκής εταιρείας της Υεμένης, στη Σαναά, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα.

Την προειδοποίηση δημοσιοποίησε στο Χ ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τουρκί αλ-Μάλικι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με χάρτη που υποδεικνύει τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης.

NEW: Saudi-led coalition warns civilians to evacuate Yemen’s main oil company station Al-Sabaha in Sanaa, signaling an imminent strike. https://t.co/z6iLqaytNq — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Οι Χούθι απειλούν εγκατάσταση της Aramco

Λίγο αργότερα, οι Χούθι εξέδωσαν αντίστοιχη προειδοποίηση προς εργαζομένους και πολίτες στη Σαουδική Αραβία, ζητώντας να απομακρυνθούν από εγκατάσταση της Aramco.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η εγκατάσταση αποτελεί «νόμιμο στόχο» για τις δυνάμεις τους.

«Καλούν όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες που βρίσκονται κοντά σε εγκατάσταση που ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco να εκκενώσουν και να απομακρυνθούν», ανέφερε η ανακοίνωση των Χούθι.