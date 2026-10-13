Στην αγορά ενός αυτοκινήτου, η βασική τιμή συχνά είναι μόνο η αρχή: διαφορετικές εκδόσεις, πακέτα εξοπλισμού, ζάντες και επιλογές εσωτερικού μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό. Πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές ακολουθούν διαφορετική διαδρομή: λίγες εκδόσεις, με μεγάλο μέρος του εξοπλισμού ήδη ενσωματωμένο.

Aυτή η απλούστερη προσέγγιση φαίνεται να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στη μεγάλη ποικιλία παραλλαγών που προσφέρουν πολλοί δυτικοί κατασκευαστές.

Λιγότερα κουτάκια στη λίστα των έξτρα

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS, πανοραμικές ηλιοροφές και πλούσια συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας περιλαμβάνονται συχνά στον εξοπλισμό κινεζικών μοντέλων από τη βασική έκδοση.

Αντί να διανέμονται σε πολλά διαφορετικά πακέτα, συγκεντρώνονται σε μία ή δύο εκδόσεις, διευκολύνοντας τη σύγκριση και την επιλογή. Παράλληλα, η πλουσιότερη έκδοση μπορεί να βρίσκεται κοντά στην τιμή της βασικής.

Για τον αγοραστή, το όφελος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια: γνωρίζει ευκολότερα τι περιλαμβάνει το αυτοκίνητο και πόσο θα κοστίσει.

Το κέρδος βρίσκεται και στο εργοστάσιο

Οι λιγότερες παραλλαγές δεν απλοποιούν μόνο την αγορά. Σημαίνουν επίσης λιγότερο σύνθετες γραμμές παραγωγής, μικρότερα αποθέματα ανταλλακτικών και πιο προβλέψιμη κατασκευή.

Η BYD εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό αυτή την πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία διευρύνει τις πωλήσεις της διεθνώς.

Η ίδια λογική μπορεί να διευκολύνει ιδιαίτερα τους εταιρικούς στόλους. Μια πιο τυποποιημένη γκάμα επιτρέπει απλούστερες παραγγελίες, πιο προβλέψιμες παραδόσεις και μικρότερες διαφορές εξοπλισμού μεταξύ των οχημάτων, ενώ περιορίζει την πολυπλοκότητα στη συντήρηση και στα ανταλλακτικά.

Volkswagen, Toyota και Ford αναζητούν περισσότερη απλότητα

Το πλεονέκτημα δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τις δυτικές και ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Volkswagen αναφέρει ότι σχεδιάζει να εξορθολογίσει την παγκόσμια γκάμα μοντέλων της έως και κατά 50% μέχρι το 2035, μειώνοντας τη συνολική πολυπλοκότητα των προϊόντων της.

Στην Toyota, ο διευθύνων σύμβουλος Κέντα Κον έχει επισημάνει το κόστος που συνεπάγονται οι υπερβολικές προδιαγραφές και οι πολλές παραλλαγές, δηλώνοντας ότι θα εξετάσει το ζήτημα.

Η Ford, από την πλευρά της, ακολουθεί αντίστοιχη κατεύθυνση με την πλατφόρμα Universal EV, η οποία έχει σχεδιαστεί για απλούστερη συναρμολόγηση. Το πρώτο μοντέλο που θα βασίζεται σε αυτήν αναμένεται το 2027 και θα είναι ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό pickup.

Από 50.000 σε σχεδόν 700.000 αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Το πλεονέκτημα κόστους, σε συνδυασμό με την ταχύτητα παρουσίασης νέων μοντέλων, έχει βοηθήσει τις κινεζικές μάρκες να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της JATO Dynamics που παραθέτει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικών μαρκών αυξήθηκαν από 50.000 το 2020 σε σχεδόν 700.000 το 2025. Για το 2026 προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,3 εκατομμύρια, με περισσότερα από 200 διαθέσιμα μοντέλα.

Μάρκες όπως οι BYD, MG, Omoda/Jaecoo και Leapmotor αναπτύσσουν παράλληλα την παρουσία τους στις εταιρικές πωλήσεις και στο leasing, σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Νορβηγία.

Η πρόκληση για τους ανταγωνιστές τους είναι πλέον συγκεκριμένη: να περιορίσουν την πολυπλοκότητα χωρίς να χάσουν την ελκυστικότητα των μοντέλων τους, καθώς η κινεζική προσέγγιση κερδίζει έδαφος.