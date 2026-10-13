Για κλιμάκωση των υβριδικών εκστρατειών του Ιράν και της Ρωσίας προειδοποίησε ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας και αντικατασκοπείας MI5, Κεν Μακ Κάλουμ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη στρέφεται πλέον σε πιο απαιτητικούς στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Στην ετήσια ομιλία του για τις απειλές κατά της Βρετανίας, ανέφερε ότι οι απειλές από κράτη έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Η αντιμετώπισή τους, όπως είπε, απαιτεί πλέον περισσότερους πόρους από την υπηρεσία σε σχέση με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

«Το Φέρφορντ δεν είναι μοναδικό περιστατικό»

Ο Μακ Κάλουμ απέφυγε να σχολιάσει λεπτομερώς την υπόθεση της αεροπορικής βάσης RAF Φέρφορντ, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, έκανε λόγο για σημαντική αλλαγή μέσα στη χρονιά στις «φιλοδοξίες του Ιράν να επιτεθεί σε πιο δύσκολους στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

«Το περιστατικό με τη βάση της RAF στο Φέρφορντ δεν είναι μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όχι ακριβώς στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Τη Δευτέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε υποστηρίξει ότι είναι «πολύ πιθανό» η Τεχεράνη να βρίσκεται πίσω από σχέδιο επίθεσης κατά της βάσης, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για επιθέσεις στο Ιράν.

Η υπόθεση προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση ασφαλείας και οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην απόσυρση των αεροσκαφών από το Φέρφορντ.

Η Ρωσία παραμένει «ο υπ’ αριθμόν ένα επιτιθέμενος»

Για τη Ρωσία, ο επικεφαλής της MI5 δήλωσε ότι εξακολουθεί να αποτελεί «τον υπ’ αριθμόν ένα επιτιθέμενο», περιγράφοντας επιχειρήσεις που παραμένουν κάτω από το όριο μιας συμβατικής στρατιωτικής σύγκρουσης.

Αναφέρθηκε στην απόπειρα επίθεσης με drone κατά φορτηγού αεροσκάφους σε γερμανικό αεροδρόμιο και σε κυβερνοεπίθεση εναντίον ενεργειακής υποδομής της Πολωνίας.

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρώσοι επιτιθέμενοι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια εποχή που η στρατιωτική τους πρόοδος στην Ουκρανία είναι ελάχιστη και έχει τρομακτικό κόστος», υποστήριξε.

Η Μόσχα αρνείται την εμπλοκή της σε εχθρικές ενέργειες στη Βρετανία.

Ο φόβος για βιολογικά όπλα μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ξεχωριστή προειδοποίηση απηύθυνε ο Μακ Κάλουμ για την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι τρομοκράτες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να αναπτύξουν βιολογικά όπλα ή ακόμη και νέα παθογόνα.