Εκατοντάδες παιδικοί γάμοι αποκαλύφθηκαν στη Γερμανία, με μικρά κορίτσια να παντρεύονται ενήλικες άνδρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις οκτώ γάμοι ακυρώθηκαν, παρότι έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα στοιχεία έδειξαν ότι, από τον Απρίλιο του 2012, οι αρχές του γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης κατέγραψαν 358 γάμους στους οποίους συμμετείχε τουλάχιστον ένας ανήλικος, ενώ μόνο οκτώ γάμοι ακυρώθηκαν επίσημα.

Το βρετανικό δημοσίευμα ανέφερε πως τα στοιχεία αποκαλύφθηκαν αφού τοπικοί πολιτικοί του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) υπέβαλαν κοινοβουλευτική ερώτηση στην κυβέρνηση του ομόσπονδου κρατιδίου.

Μεταξύ των περιπτώσεων συγκαταλέγεται ο γάμος, το 2020, ενός 11χρονου κοριτσιού από το Ιράκ με έναν 17χρονο έφηβο, επίσης από το Ιράκ.

Το 2018, εν τω μεταξύ, ένα 14χρονο κορίτσι από το Αφγανιστάν παντρεύτηκε έναν 30χρονο άνδρα από την ίδια χώρα. Και σε αυτή την περίπτωση παρέμειναν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το πότε και για ποιον λόγο ακυρώθηκε ο γάμος.

Hundreds of child marriages revealed in Germany – with girls as young as 11 married to Iraqis, Syrians and Pakistanis https://t.co/T5xK9nwFF3 — Daily Mail (@DailyMail) October 12, 2026

Από το 2015 καταγράφηκαν συνολικά 350 περιπτώσεις παιδικών γάμων. Πολλοί από όσους συμμετείχαν σε αυτούς τους γάμους προέρχονταν από χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ και το Πακιστάν.

Ο Ελληνογερμανός πολιτικός της AfD, Νικόλαος Μπουτακόγλου, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Σχεδόν το 40% των παιδικών γάμων συνήφθησαν μεταξύ Συρίων, ενώ οι παιδικοί γάμοι μεταξύ δύο Γερμανών αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,3%».

Η κυβέρνηση του κρατιδίου δήλωσε ότι, παρά τις εκατοντάδες περιπτώσεις παιδικών γάμων, δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη καμία νομική διαδικασία για την ακύρωσή τους.

Η Emely Knoll, επίσης πολιτικός της AfD που έθεσε το ζήτημα των παιδικών γάμων στο γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο, δήλωσε στο Facebook: «Οι παιδικοί γάμοι είναι ασυμβίβαστοι με τις αξίες μας».

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση και σε ένα μέλλον που θα καθορίζουν τα ίδια. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε αποτελεσματική προστασία, έγκαιρη παρέμβαση και αποφασιστική δράση κατά των αναγκαστικών γάμων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που ήταν ανήλικα κατά τη σύναψη του γάμου τους είναι κορίτσια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν μία στις πέντε γυναίκες παντρεύτηκε πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, όπου το 32% των γυναικών παντρεύτηκε πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.

Ακόμα χειρότερα, μία στις 25 γυναίκες σε όλο τον κόσμο παντρεύτηκε πριν συμπληρώσει τα 15 της χρόνια.

Η UNICEF αναφέρει ότι ο παιδικός γάμος αποτελεί «θεμελιώδη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στην ιστοσελίδα της προσθέτει: «Ο παιδικός γάμος συχνά θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη ενός κοριτσιού, καθώς οδηγεί σε πρόωρη εγκυμοσύνη και κοινωνική απομόνωση, διακόπτει τη σχολική της φοίτηση, περιορίζει τις ευκαιρίες της για επαγγελματική εξέλιξη και την εκθέτει στον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας».