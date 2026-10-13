Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης αποκλείστηκε λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος επεσήμανε ακόμα ότι το ζήτημα αφορά περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται εμπορική πτήση από την Κέρκυρα.

«Το εμπορικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, στο οποίο το συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter», ανέφερε ο εκπρόσωπος και έκανε λόγο για αναφορά τριών πιλότων σε drones. Τα μαχητικά έχουν στο μεταξύ απομακρυνθεί.

Όπως διευκρινίστηκε, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο σχέδιο, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί drone.

Wir erhielten die Meldung über eine unklare Luftnotlage. Zwischenzeitlich ist das Flugzeug sicher in #Nürnberg gelandet. Aktuell laufen die Ermittlungen bezüglich der Ursache. #NUE1310 https://t.co/YLEGVSJ6WO — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026

Όπως επιβεβαίωσε και η αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αφού τρεις πιλότοι ανέφεραν «ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο ότι εντόπισαν ένα αντικείμενο, πιθανότατα drone, κατά τη διάρκεια διαδικασιών προσγείωσης και απογείωσης».

Η αστυνομία επιστράτευσε, μεταξύ άλλων, ελικόπτερο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του αντικειμένου που είχε αναφερθεί.

Η Γερμανία είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για προηγούμενο περιστατικό με drone

Σημειώνεται πως το περιστατικό αυτό σημειώνεται δύο μήνες μετά την ανακάλυψη ενός drone που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις πτήσεις, ενώ ένα ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών στάλθηκε για να ελέγξει ένα αντικείμενο κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης.

Η ανακάλυψη αυτή έδειξε ότι το drone γεμάτο εκρηκτικά αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος «υβριδικής επίθεσης», όπως δήλωσε τότε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών.

Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά οι συνθήκες πίσω από το σημερινό περιστατικό δεν είναι ακόμη σαφείς.