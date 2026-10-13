Στον αέρα βρίσκεται η συμφωνία για το μέλλον της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, καθώς οι διαφωνίες στο εσωτερικό της μοναστικής κοινότητας εμποδίζουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις επαφές μεταξύ Αθήνας και Καΐρου, η Μονή δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, ενώ στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται η κρίσιμη δικαστική απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το ιδιοκτησιακό καθεστώς του θρησκευτικού προσκυνήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να βρεθεί λύση πριν αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου. Οι πληροφορίες για το πιθανό περιεχόμενο της απόφασης δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αναγνωριστεί στο αιγυπτιακό κράτος η κυριότητα ακόμη 10 ακινήτων που διεκδικεί η Μονή. Το παράδοξο είναι ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία. Είχαν καταλήξει στους βασικούς όρους και απέμενε να ρυθμιστούν ορισμένα πρακτικά ζητήματα, ώστε να εξασφαλιστούν η συνέχιση της λειτουργίας του μοναστηριού και τα δικαιώματα της μοναστικής αδελφότητας. Ωστόσο, από τις 10 Αυγούστου, όταν οι αιγυπτιακές αρχές υπέβαλαν την τελευταία τους πρόταση, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της Μονής.

Οι διαφωνίες των μοναχών και οι προσπάθειες της Αθήνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό εμπόδιο εντοπίζεται πλέον στο εσωτερικό της μοναστικής κοινότητας, όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν πρέπει να γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη συμφωνία. Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών και οι μοναχοί καλούνται να αποφασίσουν εάν θα συναινέσουν στους όρους που έχουν διαμορφωθεί, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί απάντηση.

Το πρόβλημα είναι ότι η καθυστέρηση αυτή περιορίζει συνεχώς τα περιθώρια για μια συναινετική λύση. Πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις κάνουν λόγο για πλήρη διακοπή της επικοινωνίας με τη Μονή, καθώς οι προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ενημερωμένης πηγής ότι «η υπόθεση πάει στα βράχια». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, καθώς και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ΄, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η επανέναρξη των συζητήσεων. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στη Μονή και στους μοναχούς της. Με άλλα λόγια, η Αθήνα μπορεί να συζητά με τις αιγυπτιακές αρχές, να επιδιώκει εγγυήσεις για το μέλλον του μοναστηριού και να βοηθά στην επίλυση των διαφορών. Δεν μπορεί, όμως, να υπογράψει τη συμφωνία χωρίς τη συγκατάθεση της μοναστικής κοινότητας.

Τι θα συμβεί στις 24 Οκτωβρίου

Την κατάσταση κάνει ακόμα πιο δύσκολη η επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 24 του μηνός. Το δικαστήριο εξετάζει δύο προσφυγές κατά προηγούμενης απόφασης του Εφετείου Ισμαηλίας, η οποία αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και των εκτάσεων που συνδέονται με αυτήν. Η μία προσφυγή έχει υποβληθεί από τη Μονή και η δεύτερη από το αιγυπτιακό Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σε αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, οι εισαγγελικές εισηγήσεις δεν είναι ευνοϊκές για τη μοναστική αδελφότητα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας που εξέτασε την προσφυγή της Μονής εισηγείται να απορριφθεί το σύνολο των αιτημάτων της, παρά το γεγονός ότι η προσφυγή πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να εξεταστεί.

Από την άλλη πλευρά, ο εισαγγελέας που ασχολήθηκε με την προσφυγή του αιγυπτιακού κράτους προτείνει να γίνουν δεκτά ορισμένα από τα αιτήματά του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναγνώριση της κυριότητας της Αιγύπτου σε 10 επιπλέον ακίνητα, καθώς και η επανεξέταση του καθεστώτος άλλων 28 χώρων, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «θρησκευτικής σημασίας». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, καθώς μια ενδεχόμενη απόφαση υπέρ του αιγυπτιακού Δημοσίου θα μπορούσε να περιορίσει ακόμα περισσότερο τα περιουσιακά δικαιώματα της Μονής. Πάντως, οι εισηγήσεις των εισαγγελέων δεν σημαίνουν ότι το δικαστήριο θα αποφασίσει υποχρεωτικά με τον ίδιο τρόπο.

Τι προβλέπει η συμφωνία που παραμένει σε εκκρεμότητα

Το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέχισης της μοναστικής ζωής και της θρησκευτικής λειτουργίας του ιστορικού μοναστηριού, με συγκεκριμένες εγγυήσεις για τους χώρους που χρησιμοποιεί η αδελφότητα. Παράλληλα, προβλέπεται η ρύθμιση του νομικού καθεστώτος της Μονής στην Αίγυπτο, ώστε να αποκτήσει σαφώς κατοχυρωμένη υπόσταση και να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων αμφισβητήσεων για τη λειτουργία και τα δικαιώματά της. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εκτάσεις, οι κήποι, τα παρεκκλήσια και τα ασκητήρια που συνδέονται με τη Μονή, για τα οποία υπήρχαν εκκρεμότητες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και προστασίας τους.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας πριν από τις 24 Οκτωβρίου θα μπορούσε να αποτρέψει δυσμενείς εξελίξεις και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα για το μέλλον του μοναστηριού. Ωστόσο, οι αντιρρήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των μοναχών έχουν οδηγήσει τις συζητήσεις σε αδιέξοδο. Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες και την κινητοποίηση εκκλησιαστικών παραγόντων, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι η μοναστική κοινότητα είναι έτοιμη να δώσει την τελική της έγκριση. Και καθώς θεωρείται πλέον δύσκολο να εξασφαλιστεί νέα αναβολή της δικαστικής απόφασης, οι επόμενες ημέρες αποκτούν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά.