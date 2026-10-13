Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ‘ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα για μια σπάνια και διπλωματικά πολύ ευαίσθητη επίσκεψη, δυόμισι μήνες μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, την κυριαρχία του οποίου διεκδικεί το Μαρόκο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ισπανού βασιλιά μετά εκείνη του Χουάν Κάρλος, του πατέρα του Φελίπε, το 2007, που είχε προκαλέσει τότε διπλωματική κρίση με το Ραμπάτ. Αύριο, Τετάρτη, ο Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα μεταβούν στη Μελίγια, τον άλλο ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται λιγότερο από επτά εβδομάδες πριν από τις πρόωρες ισπανικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, όπου το μεταναστευτικό αναμένεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την τελευταία επίσκεψη Ισπανού βασιλιά στη Θέουτα, περίπου 80.000 κάτοικοι προσπαθούν να ξαναβρούν μια κάποια κανονικότητα μετά το σοκ που προκάλεσε η άφιξη τουλάχιστον 70.000 μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου.

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους ανθρώπους επέστρεψαν τις ώρες που ακολούθησαν, όμως χιλιάδες παρέμειναν σ’ αυτόν τον ισπανικό θύλακα που βρίσκεται ανάμεσα στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό και όπου ένα μέρος του πληθυσμού αισθάνεται εγκαταλελειμμένο από το κράτος. «Ο βασιλιάς έπρεπε να είχε έρθει την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα. Και θα έπρεπε να έρθει με τη στολή του ως αρχηγού του στρατού. Για τους κατοίκους της Θέουτα, αυτό θα ήταν ένα αδιαμφισβήτητο σήμα ότι το κράτος είναι παρόν», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σουσάνα Ρομέν, μια 57χρονη δικαστικός και δημιουργός της πλατφόρμας.

«Να σώσουμε τη Θέουτα»

Όπως και πολλοί κάτοικοι της πόλης αυτής που είναι γεμάτη με ισπανικές σημαίες, η Σουσάνα Ρομέν αντιλαμβάνεται ωστόσο τις ευαίσθητες διπλωματικές ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει ο βασιλιάς, οι μετακινήσεις του οποίου πρέπει να συντονιστούν με την κεντρική κυβέρνηση. «Άργησαν, αλλά έρχονται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, καθώς θα περάσουν τη νύχτα στη Θέουτα», προσθέτει σχετικά με την απόφαση του ισπανικού ζεύγους, του πρώτου που θα περάσει τη νύχτα στον θύλακα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας πριν από 50 χρόνια, μετά τον θάνατο του Φράνκο.

Οι αρχές έστησαν κέντρα υποδοχής των πάνω από 7.000 ανθρώπων και 2.800 ανηλίκων, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την εκκένωση των μεγάλων καταυλισμών μεταναστών που είχαν στηθεί σε ορισμένες παραλίες της πόλης, όμως μερικοί εξακολουθούν να μένουν στους δρόμους του θύλακα ή στους γύρω λόφους.

«Αν ο βασιλιάς είχε έρθει τη δεύτερη μέρα της εισβολής, θα αντιλαμβανόταν την κατάσταση που έχουμε εδώ. Τώρα, θα δει ότι όλα είναι εντάξει, επειδή όλοι έχουν εγκατασταθεί σε αντίσκηνα (…) επειδή απλώς τους μετακίνησαν από ένα σημείο σε άλλο», λέει η Άνα Μουνιόθ, μια 33χρονη υπάλληλος του δημοσίου, που λέει ότι έχει χάσει ένα μέρος της εμπιστοσύνης της στον βασιλιά.

Την Κυριακή οι δυνάμεις της τάξης εκκένωσαν τον καταυλισμό του Γουάνο, του τελευταίου στις παραλίες της περιοχής. Μερικά λεπτά αργότερα, μπουλντόζες κατέστρεψαν τα αυτοσχέδια καταλύματα όπου ζούσαν κάπου 400 άτομα.

Η επίσκεψη θα ξεκινήσει στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) με μια συνάντηση με τις αρχές του δήμου της πόλης και θα συνεχιστεί σε ένα σχολικό συγκρότημα της πόλης αυτής όπου συμβιώνουν ιστορικά κοινότητες καθολικών, μουσουλμάνων, Εβραίων και ινδουιστών. Το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί ακολούθως στο κοιμητήριο του Σίντι Εμπαρέκ όπου θα αποτίσει φόρο τιμής στους τουλάχιστον 100 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική άφιξη των μεταναστών, σύμφωνα με τη Μαδρίτη και το Ραμπάτ. Αργότερα, ο Φελίπε, που έχει χαρακτηρίσει «απαράδεκτα» τα γεγονότα της Θέουτα, θα λάβει τον λόγο σε συνάντηση με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Θέουτα.

Η επίσκεψη αυτή θα θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις με το Μαρόκο, ο βασιλιάς του οποίου Μοχάμεντ ΣΤ’ υπεραμύνθηκε την Παρασκευή της «εταιρικής σχέσης» με την Ισπανία, απορρίπτοντας σθεναρά κάθε απόπειρα «πίεσης» ή «εκβιασμού»: ο Μαροκινός βασιλιάς δήλωσε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι η εταιρική σχέση με τη Μαδρίτη έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο», μεταξύ άλλων κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αλλά προσκρούει σήμερα σε «μεγάλες προκλήσεις».

«Ο βασιλιάς του Μαρόκου τι σχέση έχει με αυτό; Εκείνος και η γνώμη του λίγη σημασία έχουν, καθότι η Θέουτα είναι ισπανική από πάντα», λέει ο Μοχάμεντ Χαμάντι, ένας 41χρονος κάτοικος της Θέουτα που σκέπτεται να παρακολουθήσει την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους ανεμίζοντας τη σημαία της πόλης.