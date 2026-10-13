Ουρές σχηματίζουν σήμερα, Τρίτη, στο Χονγκ Κονγκ εκατοντάδες άνθρωποι, για να θαυμάσουν από κοντά τον πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, που δεν έχει εκτεθεί στο κοινό για πάνω από έξι δεκαετίες, ενόψει δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να πωληθεί έναντι περίπου 180 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δημοπρασία στις 18 Νοεμβρίου θα αποτελέσει ένα τεστ για τη δύναμη της αγοράς υψηλής τέχνης, στην οποία οι συλλέκτες συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για την απόκτηση σπάνιων έργων-τρόπαιων, χωρίς να πτοούνται από την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.

Οι «Ανθισμένες Καστανιές», έργο το οποίο φιλοτέχνησε ο Βαν Γκογκ τον Μάιο του 1890, είναι ένα από τα πιο σημαντικά που δημιούργησε ο Ολλανδός καλλιτέχνης τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στο γαλλικό χωριό Οβέρ-σιρ-Ουάζ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου δύο μήνες αργότερα σε ηλικία 37 ετών.

Ο πίνακας αυτός αναμένεται να προσφέρει το έδαφος για ένα νέο ρεκόρ έργου του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία, δήλωσε ο Σκοτ Νιίτσελ του τμήματος σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Sotheby’s staff handle Vincent van Gogh’s "Châtaigniers en fleurs" (Chestnut Trees in Blossom) painting at a preview in Hong Kong. Painted during the final months of his life in Auvers-sur-Oise, it will be auctioned in New York in November with an estimated price of US$180 million 📸 Peter Parks — AFP News Agency (@AFP) October 13, 2026

«Αποτελεί μια στιγμή εξαιρετικής αισιοδοξίας, φρενήρους ενέργειας, ενθουσιασμού, πάθους και χρώματος στο σύνολο του έργου του καλλιτέχνη», πρόσθεσε.

Πίνακες του Βαν Γκογκ από την τελευταία του περίοδο δημιουργίας στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, ακριβώς ύστερα από τότε που πήρε εξιτήριο από ψυχιατρικό άσυλο στο Σεν-Ρεμί-ντε-Προβάνς, βγαίνουν σπάνια στην αγορά και η δημοπρασία αυτή αναμένεται να προσελκύσει την προσοχή συλλεκτών, μουσείων και επενδυτών.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για τον πίνακα αυτόν προηγουμένως, επομένως ήθελα να τον δω με τα μάτια μου», είπε η Λι Σανσάν, μια 50χρονη φιλότεχνη που ταξίδεψε δυόμισι ώρες από τη νότια πόλη Σεντζέν για να δει τον πίνακα.

Οι «Ανθισμένες Καστανιές» θα δημοπρατηθούν ανάμεσα σε τμήμα συλλογής 12 έργων, που δεν έχουν εκτεθεί για καιρό, συμπεριλαμβανομένων έργων του Πολ Σεζάν και του Κλοντ Μονέ.

Πέντε από αυτά παρουσιάστηκαν στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μεταξύ αυτών ήταν ο «Αρλεκίνος» του Σεζάν και «Ο Κήπος του Κεραμεικού» του Μονέ.