Στη δημόσια υπεράσπιση της συζύγου του, Σούζαν, προχώρησε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Dell, Μάικλ Ντελ, μετά τον σάλο και τα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της, κατά την πρόσφατη παρουσία της στον Λευκό Οίκο.

Ο Μάικλ Ντελ αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα χρηστών, τα οποία καταδίκαζαν τα επικριτικά σχόλια για την 62χρονη και αναδείκνυαν τη φιλανθρωπική προσφορά της οικογένειάς του. Επίσης, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από την εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, όπου το ζευγάρι παρουσίασε δωρεά ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών, προκάλεσε σωρεία διαδικτυακών επιθέσεων στη Σούζαν Ντελ.

Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave her his "complete and total endorsement." The Dells previously pledged a donation of $6.25 billion to the Trump Accounts. — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

Τη Σούζαν Ντελ υπερασπίστηκε, μεταξύ πολλών άλλων, και ο γιος του Αμερικανού προέδρου, ο Έρικ Τραμπ, καταδικάζοντας τις διαδικτυακές επιθέσεις με ανάρτησή του στο X: «Οι άνθρωποι είναι απαίσιοι. Η Σούζαν και ο Μάικλ Ντελ μόλις διέθεσαν 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς Trump για 25 εκατομμύρια παιδιά, ώστε να έχουν κάτι να τα περιμένει όταν μεγαλώσουν. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δωρεές στην αμερικανική ιστορία».

«Και ποια ήταν η απάντηση; Άγριες επιθέσεις εναντίον της. Έχω κουραστεί με αυτές τις ανοησίες. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν προσφέρει περισσότερα στη φιλανθρωπία. Είναι αηδιαστικό και πρέπει να σταματήσει», ανέφερε. Ο Έρικ Τραμπ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του απευθυνόμενος προσωπικά στη Σούζαν: «Εκ μέρους της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων αυτής της χώρας: Σε ευχαριστούμε! Είσαι καταπληκτική!», πρόσθεσε ο ίδιος.

People are awful. Susan and Michael Dell just put $6.25 billion into Trump Accounts for 25 million kids so they’ll have something waiting for them when they grow up—one of, if not the largest private donation in American History. The response? Vicious attacks on her. I’m tired of this nonsense. Very few people have done more for philanthropy. It’s disgusting and it has to stop. Susan, on behalf of the overwhelming majority of people in this nation: Thank You!! You are incredible! @DellFdn @MichaelDell — Eric Trump (@EricTrump) October 12, 2026

«Η οικογένεια Ντελ έδωσε 7 δισεκατομμύρια δολάρια απευθείας σε παιδιά στην Αμερική. Και αντί για ευγνωμοσύνη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για την εμφάνιση μιας γυναίκας 62 ετών», έγραψε από την πλευρά του ο συντηρητικός σχολιαστής, Μάικ Τσερνόβιτς, στο X.

Ο Μάικλ Ντελ επέλεξε, επίσης, να δημοσιοποιήσει και μερικά από τα ευχαριστήρια γράμματα που είχε ήδη λάβει η οικογένειά του από παιδιά, που επωφελήθηκαν από τη δωρεά.