Έξω από λύκειο στην περιοχή του Παρισιού διαδήλωσε σήμερα η Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στο κίνημα των μαθητικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας που συνεχίζονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, απαιτώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.
Η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον έφτασε στο λύκειο Paul-Eluard στο Σεντ Ντενί του Παρισιού, όπου περίπου 20 δικηγόροι είχαν επίσης συγκεντρωθεί για να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία των μαθητών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Νιώθοντας ότι έχουν λάβει «μόνο ψίχουλα», σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Γάλλοι μαθητές λυκείου θα συνεχίσουν και σήμερα τις διαδηλώσεις τους, ενώ η κυβέρνηση ελπίζει ότι το κίνημα θα υποχωρήσει καθώς πλησιάζουν οι σχολικές διακοπές.
Στο Παρίσι, η μαθητική διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 15:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην Place d’Italie και θα προχωρήσει προς το Μέγαρο των Απομάχων (Les Invalides), κοντά στο Ματινιόν (το πρωθυπουργικό μέγαρο) και το υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σήμερα αναμένεται να βγουν στους δρόμους από 130.000 ως 200.000 διαδηλωτές.
Την περασμένη Τρίτη, κατά την πρώτη ημέρα των διαδηλώσεων, καταμετρήθηκαν μεταξύ 266.000 (σύμφωνα με τις αρχές) και 450.000 διαδηλωτές (σύμφωνα με τους διοργανωτές) σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 56.000 και 100.000 στην πρωτεύουσα.
Την Πέμπτη, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με συνολικά 71.500 διαδηλωτές να καταμετρώνται στη Γαλλία από το υπουργείο Εσωτερικών.