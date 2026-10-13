Έξω από λύκειο στην περιοχή του Παρισιού διαδήλωσε σήμερα η Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στο κίνημα των μαθητικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας που συνεχίζονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, απαιτώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.

Η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον έφτασε στο λύκειο Paul-Eluard στο Σεντ Ντενί του Παρισιού, όπου περίπου 20 δικηγόροι είχαν επίσης συγκεντρωθεί για να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία των μαθητών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Greta Thunberg makes headlines again: According to French reports, the Swedish activist joined a thr migrants "school student" riots in Saint-Denis, near Paris, wearing a Palestinian keffiyeh. pic.twitter.com/QkURJigZUo — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 13, 2026

La joven activista sueca Greta Thunberg se sumó a las protestas estudiantiles que sacuden Francia desde finales de septiembre en uno de sus epicentros: la escuela de secundaria Paul-Eluard de Saint-Denis, al norte de París, constató un periodista de la #AFP pic.twitter.com/vyWexrox2k — Agence France-Presse (@AFPespanol) October 13, 2026

"Je suis extrêmement fière des étudiants français", déclare Greta Thunberg, militante écologiste suédoise, venue manifester devant le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis, un des épicentres du mouvement lycéen en France. #franceinfo pic.twitter.com/kDiK1lrMCZ — franceinfo (@franceinfo) October 13, 2026

Νιώθοντας ότι έχουν λάβει «μόνο ψίχουλα», σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Γάλλοι μαθητές λυκείου θα συνεχίσουν και σήμερα τις διαδηλώσεις τους, ενώ η κυβέρνηση ελπίζει ότι το κίνημα θα υποχωρήσει καθώς πλησιάζουν οι σχολικές διακοπές.

Στο Παρίσι, η μαθητική διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 15:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην Place d’Italie και θα προχωρήσει προς το Μέγαρο των Απομάχων (Les Invalides), κοντά στο Ματινιόν (το πρωθυπουργικό μέγαρο) και το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σήμερα αναμένεται να βγουν στους δρόμους από 130.000 ως 200.000 διαδηλωτές.

Την περασμένη Τρίτη, κατά την πρώτη ημέρα των διαδηλώσεων, καταμετρήθηκαν μεταξύ 266.000 (σύμφωνα με τις αρχές) και 450.000 διαδηλωτές (σύμφωνα με τους διοργανωτές) σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 56.000 και 100.000 στην πρωτεύουσα.

Την Πέμπτη, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με συνολικά 71.500 διαδηλωτές να καταμετρώνται στη Γαλλία από το υπουργείο Εσωτερικών.