Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το να γίνεις content creator ξεκινούσε συνήθως με ένα κινητό, μια καλή ιδέα και αρκετό πειραματισμό. Σήμερα, όμως, το τοπίο αλλάζει, καθώς πανεπιστήμια αρχίζουν να δημιουργούν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών γύρω από τη δημιουργία περιεχομένου και την οικονομία των creators.

Και δεν μιλάμε απλώς για το πώς θα φτιάξεις ένα viral TikTok. Οι σπουδές αγγίζουν το personal branding, το marketing, τις συνεργασίες με εταιρείες και τη μετατροπή του περιεχομένου σε επαγγελματική δραστηριότητα. Το ερώτημα που μένει είναι αν ένα τέτοιο πτυχίο αξίζει τελικά την επένδυση.

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