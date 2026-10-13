Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πλήγματα στη βόρεια Υεμένη σήμερα, δήλωσαν οι αντάρτες Χούθι, μία ημέρα αφότου η φιλοϊρανική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για μια ακόμα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah που πρόσκειται στους Χούθι ανέφερε τουλάχιστον τρία σαουδαραβικά πλήγματα σήμερα το πρωί με στόχο το βόρειο προπύργιο της οργάνωσης στην επαρχία Σαάντα, καθώς και νυχτερινά πλήγματα σε βόρειες και δυτικές περιοχές.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι δήλωσε ότι καταρρίφθηκε οπλισμένο σαουδαραβικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στη Σαάντα ενώ πραγματοποιούσε εχθρική αποστολή.

Χθες βραδύ, ο Σάρι δήλωσε ότι η οργάνωση στοχοθέτησε το Διεθνές Αεροδρόμιο ‘Βασιλιάς Χαλίντ’ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας με βαλλιστικό πύραυλο.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι με στόχο το Ριάντ, καθώς και δύο πυραύλους με στόχο τη Χάμις Μουσάιτ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η τελευταία επίθεση έγινε ενώ οι πτήσεις προς και από το Ριάντ έχουν ανασταλεί έως τις 12 το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Επί του πεδίου στην Υεμένη, οι εχθροπραξίες συνεχίζονταν σήμερα το πρωί μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην Τάιζ, δήλωσε η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι πολεμικά αεροπλάνα εξαπέλυσαν εννέα πλήγματα με στόχο δυνάμεις των Χούθι στην επαρχία αυτή.

Οι Χούθι μάχονται κατά της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Η εκεχειρία που συνήφθη το 2022 έπαυσε σε μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις αλλά δεν κατάφερε να ανοίξει τον δρόμο για μια ειρήνη διαρκείας.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν και πάλι πρόσφατα εν μέσω ευρύτερου πολέμου, στον οποίο συμμετέχει το Ιράν, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη.