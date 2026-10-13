Ο πάπας Λέων ΙΔ’ εισήχθη σήμερα στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου και θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη, και ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο πάπας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ακυρώθηκαν. Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή, το συγκεκριμένο οζιδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή.