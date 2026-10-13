Ο 22χρονος, Έκνορ Σινγκ, από το Λονδίνο δηλώνει ότι χρειάζεται μόνο ένα κινητό τηλέφωνο και μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο για να βγάζει περισσότερες από 120.000 λίρες τον χρόνο. Το επάγγελμά του είναι το λεγόμενο «clipping»: δημιουργεί σύντομα βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες προβολές.

«Όσο περισσότερες προβολές έχει ένα βίντεο, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζω», λέει χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Μια εταιρεία, μια δισκογραφική, ένα κινηματογραφικό στούντιο, ένας podcaster ή ένας influencer διαθέτει ένα μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο. Ο δημιουργός το παρακολουθεί και επιλέγει τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, τα οποία μετατρέπει σε αποσπάσματα διάρκειας 30 έως 60 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, τα ανεβάζει σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το YouTube και το TikTok.

I earn £120,000 a year making social media videos go viral ➡️ https://t.co/ko7FaZtkHA https://t.co/xTZqXQoIen — BBC London (@BBCLondonNews) October 13, 2026

Στόχος είναι να αξιοποιήσει τη γνώση του για το τι τραβά την προσοχή των νεότερων χρηστών, συνήθως ηλικίας 16 έως 25 ετών, ώστε τα αποσπάσματα να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό προβολών, σύμφωνα με το BBC.

«Τουλάχιστον 10.000 λίρες τον μήνα»

Ο Σινγκ λέει ότι ανακάλυψε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου επαγγέλματος πέρυσι, όταν κέρδισε 300 δολάρια δημοσιεύοντας στο Instagram ένα σύντομο βίντεο με την ποπ σταρ, Ντούα Λίπα.

«Σκέφτηκα: “Εντάξει, είναι πολλά χρήματα για να ανεβάζεις απλώς ένα βίντεο”. Κατάλαβα αμέσως πόσο επικερδές θα μπορούσε να είναι», θυμάται.

Σήμερα, όπως υποστηρίζει, κερδίζει τουλάχιστον 10.000 λίρες τον μήνα. Αναζητά κυρίως στιγμές που είναι αστείες, σύντομες και ενδιαφέρουσες. Ένα από τα βίντεο που δημιούργησε τον Μάιο κατέγραφε την αντίδραση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, όταν κάποιος πάτησε την ουρά του φορέματός της στο Met Gala στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκάλυψε ποιος ήταν ο πελάτης για τον οποίο εργάστηκε.

Η αμοιβή μπορεί να φτάσει έως και τα 3 δολάρια, περίπου 2,30 λίρες, ανά 1.000 προβολές, γεγονός που σημαίνει ότι ένα πραγματικά επιτυχημένο βίντεο μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα.

Ωστόσο, δεν έχουν όλοι την ίδια επιτυχία. Ο 24χρονος Ίθαν Γουίμς από τη Γουίτσιτα του Κάνσας αντιμετωπίζει το clipping ως συμπληρωματική απασχόληση και δηλώνει ότι κερδίζει τουλάχιστον 1.000 δολάρια τον μήνα. Δημιουργεί αποσπάσματα για τον YouTuber και podcaster, Κέιλεμπ Χάμερ, γνωστό από την εκπομπή Financial Audit, στην οποία εξετάζονται τα οικονομικά των καλεσμένων του.

Ο Γουίμς εξηγεί ότι η εργασία από το σπίτι τού επιτρέπει να περνά περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του και τον ενός έτους γιο τους. «Δεν θέλω την τυπική δουλειά εννέα με πέντε, όπου πρέπει να πηγαίνω καθημερινά σε ένα γραφείο», σημειώνει.

Μια αγορά με μεγάλες προοπτικές, αλλά και αβεβαιότητα

Η σύμβουλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Λία Χάμπερμαν, προειδοποιεί ότι όσοι καταφέρνουν να κερδίζουν μεγάλα ποσά είναι λίγοι. «Η κατάσταση αντικατοπτρίζει ευρύτερα την οικονομία των δημιουργών περιεχομένου. Η συντριπτική πλειονότητα κερδίζει ελάχιστα ή και τίποτα», επισημαίνει.

Παράλληλα, ο αναλυτής της βιομηχανίας streaming, Ντέβιν Νας, τονίζει ότι συχνά υποτιμάται ο χρόνος που απαιτείται για να πετύχει κάποιος. Οι επιτυχημένοι δημιουργοί μπορεί να χρειάζεται να παρακολουθούν ώρες ολόκληρες περιεχομένου, αναζητώντας τα κατάλληλα αποσπάσματα.

Τη σύνδεση μεταξύ εταιρειών και δημιουργών αναλαμβάνουν εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπως οι Clipping Culture, Vyro, Whop και Kick, αλλά και κοινότητες σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το Discord. Οι εταιρείες αυτές χρεώνουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν τέτοιες υπηρεσίες. Η Clipping Culture, για παράδειγμα, συνεργάζεται με πελάτες όπως η Universal Music Group και το HBO Max.

Για τις επιχειρήσεις, η συνεργασία με νέους δημιουργούς μπορεί να είναι οικονομικότερη από την παραδοσιακή διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δυνατότητα να προσεγγίσει εκατομμύρια χρήστες.

Ο ιδρυτής της Clipping Culture, ο 21χρονος Ίβαν Στάνφιλντ, υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα του συνδέει εμπορικά σήματα με περισσότερους από 340.000 δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Όπως εκτιμά, η δημοτικότητα των σύντομων βίντεο συνδέεται με τη διαρκώς μειούμενη διάρκεια προσοχής του κοινού.

Παράλληλα, ο Σινγκ λέει ότι δημιουργεί αποσπάσματα σχεδόν ασταμάτητα, όπου κι αν βρίσκεται. «Μπορεί να είμαι οπουδήποτε. Μπορώ να πάω διακοπές και να βγάζω χρήματα», αναφέρει.