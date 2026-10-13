Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός άνδρα, ο οποίος διασώθηκε από σπήλαιο στη Σαρδηνία της Ιταλίας, αφού είχε παγιδευτεί σε βάθος περίπου 10 μέτρων για περίπου 26 ώρες, μετά από κατολίσθηση βράχων.

Ο 31χρονος Λούκα Ολμέτο βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο Γκοροπέντου στο Ουρζουλέι, μια πόλη στο ιταλικό νησί, όταν παγιδεύτηκε την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μετά από μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εργάστηκαν σχολαστικά για 24 ώρες, ο Ολμέτο βρέθηκε ζωντανός και απελευθερώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όπως ανέφερε το Εθνικό Σώμα Διάσωσης των Άλπεων και της Σπηλαιολογίας.

Ο Ολμέτο, ο οποίος μελετά σπήλαια, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εξερευνούσε το σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος μιας οροσειράς στην κεντρική-ανατολική Σαρδηνία, όταν ξαφνικά κατέρρευσε βράχος το απόγευμα της Κυριακής. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης, υπό την ηγεσία του Εθνικού Σώματος Διάσωσης Ορειβασίας και Σπηλαιολογίας και της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Επρόκειτο για μια «ιδιαίτερα πολύπλοκη επιχείρηση», ανέφερε το Εθνικό Σώμα Διάσωσης Ορειβασίας και Σπηλαιολογίας σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφίες της ομάδας που εργαζόταν σε χώρους που χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικά περιορισμένους».

Αφού απομάκρυναν προσεκτικά και με το χέρι τα συντρίμμια για να αποκτήσουν πρόσβαση στην κοιλότητα του σπηλαίου, ο άνδρας μεταφέρθηκε στην επιφάνεια, σύμφωνα με τη δήλωση.

Στη συνέχεια, ο σπηλαιολόγος σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ανέφερε η δήλωση.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δημοτικό συμβούλιο του Κοντροντζιάνος, μιας πόλης στη βορειοδυτική Σαρδηνία από όπου κατάγεται ο Ολμέτο, δήλωσε: «Μετά από ώρες μεγάλης αγωνίας, έφτασε επιτέλους η είδηση που περίμενε ολόκληρο το Κοντροντζιάνος: ο Λούκα βγήκε από το σπήλαιο! Ήταν μια δύσκολη ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ολόκληρη η κοινότητα βρισκόταν σε αγωνία παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης».

Το δημοτικό συμβούλιο του Κοντροντζιάνος ευχαρίστησε τους διασώστες «που εργάστηκαν ακούραστα για να τον βρουν».