Ηγετικά στελέχη του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (CJP), αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεων κατά της εκλογικής επιτροπής, συνέλαβε η αστυνομία στο Νέο Δελχί, επειδή εισήλθαν σε χώρο όπου έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις, ανακοίνωσε το κόμμα τους.

Εδώ και εβδομάδες, κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ινδία και οι «Κατσαρίδες» διαδηλώνουν κατά της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων της Ινδίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία που ξεκίνησε πέρυσι έχει στόχο, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, να εντοπιστούν ψηφοφόροι που έχουν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους και να μην επιτραπεί σε «παράνομους μετανάστες» να ψηφίσουν.

Όμως, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι επικριτές της αναθεώρησης καταγγέλλουν ότι αποκλείει κυρίως μέλη μειονοτήτων, όπως οι μουσουλμάνοι, αλλά και τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς και ευνοεί το BJP, το κόμμα του Μόντι.

Η εκλογική επιτροπή και ο πρόεδρός της αρνούνται οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία.

Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία προχώρησε σε χιλιάδες προσαγωγές, προκειμένου να εμποδίσει την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στο κέντρο του Νέου Δελχί με αίτημα την απομάκρυνση του προέδρου της εκλογικής επιτροπής Γκανιές Κούμαρ.

Έκτοτε, η αστυνομία απαγορεύει τις συγκεντρώσεις στον χώρο του Τζάνταρ Μάνταρ, ιστορικού σημείου συγκέντρωσης στο Νέο Δελχί.

Σήμερα το πρωί, περίπου 20 μέλη του CJP, μεταξύ των οποίων και τρία ηγετικά του στελέχη –ο Ασουτός Ράνκα, ο Σαουράβ Ντας και ο Αζινκία Σίντε–, αψήφησαν την απαγόρευση και εισήλθαν για μερικά λεπτά στον χώρο υπό το βλέμμα των αστυνομικών, προτού συλληφθούν.

«Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αντίσταση», δήλωσε ο ιδρυτής του κόμματος Αμπιτζίτ Ντίπκε στο X.

Βίντεο τους δείχνει να περνούν πάνω από τα κίτρινα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το Τζάνταρ Μάνταρ, να ανεμίζουν την ινδική σημαία και να φωνάζουν συνθήματα προτού συλληφθούν.