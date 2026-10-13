Ερωτήματα εγείρουν οι ηχογραφήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 30 Σεπτεμβρίου, που έφερε στο «φως» το Associated Press, σχετικά με τις διαδικασίες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της 50χρονης Κρίστα Πάικ, στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Όπως αποκαλύπτεται, λόγω της σύγχυσης μεταξύ των διασωστών και των σωφρονιστικών αρχών, η παροχή ιατρικής βοήθειας καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα λεπτά, καθώς οι αρμόδιοι προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν η κλήση για βοήθεια από τον θάλαμο εκτελέσεων ήταν πραγματική ή φάρσα.

Newly-released 911 calls capture the confusion after Tennessee prison officials failed to execute death row inmate Christa Pike. The convicted killer has been released from the hospital and transferred back to prison. @SRamosABC has more. https://t.co/kOLZNYGp7T pic.twitter.com/FAv5wjkqsd — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 13, 2026

Σύμφωνα με τις καταγραφές, η πρώτη κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 έγινε στις 20:40, δηλαδή πάνω από μία ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας της θανατηφόρας ένεσης.

«Σύμφωνα με τους προϊσταμένους του Τμήματος Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, έχουμε ενημερωθεί ότι πρόκειται για ψευδή κλήση. Δεν απαιτείται ιατρική βοήθεια στη φυλακή Riverbend», ακούγεται να λέει ένας τηλεφωνητής στις 21:03, καθώς το άτομο που τηλεφώνησε δεν μπορούσε να δώσει τον απαιτούμενο κωδικό επιβεβαίωσης γνησιότητας του αιτήματος.

Οι σωφρονιστικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό ήταν πραγματικό στις 21:11, περίπου μισή ώρα μετά την πρώτη κλήση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν να φτάσουν στη φυλακή οι διασώστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη κλήση στο 911, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιοποιήθηκε μόνο σε γραπτή απομαγνητοφώνηση, αναφερόταν ότι η 50χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της και δεν ανέπνεε φυσιολογικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Κρίστα Πάικ, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της συμφοιτήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995, επέζησε, παρόλο που της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης.

Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο εκτελέσεων του Τενεσί, χορηγείται δεύτερη δόση πεντοβαρβιτάλης, σε περίπτωση που η πρώτη δεν επιφέρει τον θάνατο του κρατούμενου. Ωστόσο, δεν αναφέρεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, εάν ο καταδικασμένος επιζήσει και από τη δεύτερη ένεση.

Η Κρίστα Πάικ παρέμεινε διασωληνωμένη για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, με τους δικηγόρους της να εκτιμούν πως δεν θα επιβιώσει. Όμως, την περασμένη Τρίτη ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά, έστω και περιορισμένα, και να περπατά με βοήθεια.

Το περασμένο Σάββατο, οι δικηγόροι της ανακοίνωσαν ότι έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στις γυναικείες φυλακές, όπου κρατούνταν επί 30 χρόνια.

Από τις ηχογραφήσεις των κλήσεων φαίνεται η σύγχυση, που επικράτησε από τα πρώτα λεπτά της κινητοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το άτομο που έκανε την αρχική κλήση ενημέρωσε τον τηλεφωνητή ότι βρισκόταν στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Riverbend, όπου είχε πραγματοποιηθεί απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας, η οποία όμως παρέμενε ζωντανή.

Κι ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν την πληροφορία, επικοινώνησαν με το κεντρικό φυλάκιο ελέγχου της φυλακής. Τότε, οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι κανονικά οι ίδιοι θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν μια τέτοια κλήση, αλλά δεν είχαν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ηχογράφηση με χρονική σήμανση 21:07, καταγράφεται η σχετική επικοινωνία, ενώ λίγο αργότερα ένας διασώστης ακούγεται να μεταδίδει μέσω ασυρμάτου: «Υπάρχει κάποιος έξω από την πύλη της φυλακής που μας λέει ότι το περιστατικό είναι πραγματικό και απαιτεί να μπούμε μέσα. Λέει ότι είναι κάποιου είδους κρατικός αξιωματούχος. Χρειάζομαι κάποιον να έρθει στην πύλη και να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους», ακούγεται να λέει ένας διασώστης αργότερα.

Τελικά, λίγα λεπτά αργότερα, το κεντρικό φυλάκιο επιβεβαίωσε ότι η κλήση ήταν αυθεντική και επέτρεψε την είσοδο των διασωστών, περίπου στις 21:11.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Associated Press, που βρισκόταν επιτόπου, το ασθενοφόρο και πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο κτίριο των φυλακών στις 21:14.

Πάντως, το αλαλούμ συνεχίστηκε και μετά τη μεταφορά της Πάικ στο νοσοκομείο. Στις 21:34, ένας από τους διασώστες ζήτησε από το κέντρο να βεβαιωθεί ότι η διοίκηση της φυλακής γνώριζε σε ποιο νοσοκομείο μεταφερόταν η κρατούμενη. «Επειδή έχει υπάρξει τόσο μεγάλη σύγχυση με όλα τα υπόλοιπα, θέλω να είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης του Νάσβιλ δημοσιοποίησε, με ορισμένα στοιχεία διαγραμμένα, ηχογραφήσεις από τις επικοινωνίες των τηλεφωνητών. Ωστόσο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι η ηχογράφηση της πρώτης κλήσης στο 911 εξαιρείται από τη δημοσιοποίηση, βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας.

Συνολικά, έγιναν άλλες δύο κλήσεις για βοήθεια, μεταξύ των οποίων μία στις 21:08 από τη δικηγόρο της Πάικ, Κέλι Γκλίσον.

«Η πελάτισσά μου, Κρίστα Γκέιλ Πάικ, υποβάλλεται σε εκτέλεση από την πολιτεία. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια του πρωτοκόλλου και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον δικηγόρο που βρίσκεται παρών, εξακολουθεί να είναι ζωντανή και να αναπνέει και χρειάζεται άμεση, σωτήρια ιατρική φροντίδα», δήλωσε η δικηγόρος.

Προς το παρόν, το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί δεν έχει εξηγήσει τι δεν πήγε καλά, κατά την απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, ενώ ούτε η υπηρεσία ούτε η νομική της ομάδα έχουν σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις.

Από την πλευρά του, υπενθυμίζεται, ότι ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι, αποφάσισε την αναστολή των επόμενων εκτελέσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παραμένει άγνωστο εάν οι Αρχές θα επιχειρήσουν εκ νέου να εκτελέσουν την 50χρονη.