Μια άγρια δολοφονία έχει συγκλονίσει το Σικάγο, με μια 32χρονη τρανς γυναίκα να κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 13 φορές έναν 50χρονο άνδρα, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση για την ταυτότητα φύλου της. Η επίθεση ήταν τόσο βίαιη, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ώστε η άκρη της λεπίδας του μαχαιριού έσπασε και καρφώθηκε στο κρανίο του θύματος.

Όπως σημειώνει η New York Post, η Κέλι Ντέι, 32 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία του Λάρι Γιανγκ, 50 ετών, στις 7 Οκτωβρίου, στη νότια πλευρά του Σικάγο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό της και τον επτάχρονο θετό γιο της όταν σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Trans attacker fatally stabs man after being mocked for using women’s bathroom at McDonald’s: prosecutors https://t.co/IOYg7SNnrm https://t.co/0jusMxyVFh — New York Post (@nypost) October 12, 2026

Όπως αναφέρει η Chicago Tribune, λίγες ώρες νωρίτερα η Κέλι Ντέι είχε δεχθεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, προσβλητικά σχόλια από μια ομάδα αγνώστων επειδή χρησιμοποίησε τη γυναικεία τουαλέτα σε εστιατόριο McDonald’s. Ωστόσο, ο 50χρονος που έχασε τη ζωή του δεν είχε καμία σχέση με εκείνη την ομάδα.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Σάρα Γκργκούροβιτς, ο Λάρι Γιανγκ πλησίασε αργότερα την Κέλι Ντέι στον δρόμο και φέρεται να έκανε σχόλια για το φύλο της, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της. Η 32χρονη εξοργίστηκε και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί του, ενώ η σύντροφός της προσπαθούσε να την απομακρύνει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Λάρι Γιανγκ την έσπρωξε και στη συνέχεια αποχώρησε, κατευθυνόμενος προς ένα πρατήριο καυσίμων στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η Κέλι Ντέι, ωστόσο, φέρεται να τον ακολούθησε, λέγοντας στη σύζυγό της ότι δεν ήθελε να αφήσει όσους την κορόιδευαν για την ταυτότητα φύλου της να συνεχίσουν να το κάνουν χωρίς συνέπειες.

Οι 13 μαχαιριές, το βίντεο της επίθεσης και οι αντιφατικές κλήσεις στην αστυνομία

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε κοντά στο πρατήριο καυσίμων, όπου οι δύο τους συνεπλάκησαν. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που η Κέλι Ντέι στεκόταν πάνω από τον Λάρι Γιανγκ, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, κρατώντας ένα μαχαίρι. Όπως υποστήριξαν οι εισαγγελικές αρχές, η 32χρονη τον μαχαίρωσε 13 φορές στο κεφάλι, στον λαιμό και στο πάνω μέρος των ώμων.

Η σφοδρότητα της επίθεσης ήταν τέτοια, ώστε ένα τμήμα της μεταλλικής λεπίδας αποκόπηκε και παρέμεινε μέσα στο κρανίο του 50χρονου. Μετά το περιστατικό, η Κέλι Ντέι φέρεται να τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι είχε τραυματιστεί στην προσπάθειά της να προστατευτεί από έναν άνδρα τον οποίο χαρακτήρισε «ανώμαλο». Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πέταξε το μαχαίρι και απομακρύνθηκε από το σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα το όπλο, διαπιστώνοντας ότι έλειπε ένα μέρος της λεπίδας του.

Σε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η 32χρονη φέρεται να έδωσε διαφορετική εκδοχή για τον τραυματισμό της, υποστηρίζοντας ότι είχε κόψει το δάχτυλό της ενώ μαγείρευε. Τελικά συνελήφθη σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπου είχε μεταβεί για να λάβει ιατρική φροντίδα για το τραύμα στο χέρι της.

Μετά τη σύλληψή της, η Κέλι Ντέι υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο Λάρι Γιανγκ την είχε εξυβρίσει με ομοφοβικό χαρακτηρισμό, είχε κάνει μια χειρονομία που παρέπεμπε σε όπλο και την είχε απειλήσει ότι θα έστελνε κάποιον να χτυπήσει την ίδια και τη σύζυγό της. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυρισμός που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 50χρονος πέθανε από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο. Κατά τη νεκροψία εντοπίστηκε επίσης το σπασμένο μεταλλικό άκρο του μαχαιριού μέσα στο κρανίο του.

Η Κέλι Ντέι αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης της. Ο δικαστής Τζον Χοκ έκανε δεκτό το αίτημα των εισαγγελέων για συνέχιση της κράτησής της, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη βιαιότητα της επίθεσης.

Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.