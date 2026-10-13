Η υπουργός Οικονομικών της Ταϊβάν, Τσουάνγκ Τσούι-Γιουν, θα λάβει μέρος στη διάσκεψη των υπουργών Οικονομικών των κρατών, που συμμετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC), σύμφωνα με δηλώσεις δύο πηγών, που έχουν λάβει άμεση γνώση για την κατάσταση, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ την επόμενη εβδομάδα, ενώ σημειώνεται ότι η APEC είναι από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς περιφερειακής συνεργασίας, στους οποίους συμμετέχει η Ταϊβάν, την οποία διεκδικεί η Κίνα.