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Τραγικό δυστύχημα με δέκα νεκρούς και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε στη δυτική Βολιβία, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, σε ορεινό οδικό δίκτυο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων ανατολικά της Λα Πας.

Σε πλάνα που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το κατεστραμμένο όχημα κοντά σε ποτάμι. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.