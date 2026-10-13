Τραγικό δυστύχημα με δέκα νεκρούς και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε στη δυτική Βολιβία, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, σε ορεινό οδικό δίκτυο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων ανατολικά της Λα Πας.

Accidente en los Yungas: deja fallecidos en ruta a Irupana Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en el sector de Tres Ríos, camino a Irupana, en los Yungas de La Paz, dejó un saldo preliminar de más de 10 personas fallecidas #LaPaz #Yungas #mineros https://t.co/h4Ggwm6bSJ — EDI Tv Bolivia (@EdiTvBolivia) October 12, 2026

Σε πλάνα που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το κατεστραμμένο όχημα κοντά σε ποτάμι. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.