Την προσωρινή διακοπή αεροπορικών συνδέσεων με τη Σαουδική Αραβία γνωστοποίησαν τη Δευτέρα οι εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways, εν μέσω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Etihad Airways ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακύρωση δρομολογίων από το Άμπου Ντάμπι προς το Ριάντ, το Νταμάμ και την Τζέντα, καθώς και των αντίστοιχων πτήσεων επιστροφής, επικαλούμενη την «περιφερειακή αναταραχή».

Όπως διευκρίνισε η αεροπορική εταιρεία, η σύνδεση μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Ριάντ θα παραμείνει εκτός προγράμματος τουλάχιστον μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

H Qatar Airways ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ «λόγω της παρούσας κατάστασης», καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.