Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην κατοικία της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον. Η ίδια καταγγέλλει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για πολιτικούς λόγους, ενώ η ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητά εξηγήσεις για την επιχείρηση.

Σύμφωνα με το RadarOnline, πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (12/10) έρευνα στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, στο πλαίσιο ομοσπονδιακής ποινικής έρευνας, για την οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτική περίοδο, λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες η βουλευτής διεκδικεί την επανεκλογή της.

Ιλχάν Ομάρ: «Δεν θα με φιμώσουν»

Η Δημοκρατική βουλευτής τοποθετήθηκε δημόσια μέσω της πλατφόρμας Χ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της και αποδίδοντας την επιχείρηση σε προσπάθεια πολιτικού εκφοβισμού.

«Είμαι καλά. Μην έχετε καμία αμφιβολία: πρόκειται για μια προσπάθεια στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων και εργαλειοποίησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ανέφερε.

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation. I will not be silenced. — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026

Στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί συνέχεια της αντιπαράθεσης που έχει μαζί του εδώ και χρόνια.

«Εδώ και δέκα χρόνια, ο Τραμπ με στοχοποιεί με αβάσιμα ψέματα και εκστρατείες συκοφαντίας. Αυτή είναι απλώς η τελευταία κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικού εκφοβισμού που διεξάγει εναντίον μου. Δεν θα με φιμώσουν», δήλωσε.

Το γραφείο της καταγγέλλει κατάχρηση εξουσίας

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το πολιτικό γραφείο της Ομάρ χαρακτήρισε την έρευνα «εξοργιστική κατάχρηση εξουσίας και πρωτοφανή κλιμάκωση της εργαλειοποίησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων».

Η εκπρόσωπός της, Τζάκλιν Ρότζερς, υποστήριξε ότι η βουλευτής «δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο», τονίζοντας πως «κανένας πρόεδρος δεν πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί την εξουσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να εκφοβίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους».

Νέα επίθεση Τραμπ κατά της Ιλχάν Ομάρ μετά την έρευνα στο σπίτι της

Στην πολιτική αντιπαράθεση παρενέβη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, λίγες ώρες μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην κατοικία της, στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε απαξιωτικά στη βουλευτή της Μινεσότα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια καταστροφή».

Trump on Ilhan Omar: “She’s a disaster.” Hours after federal agents raid Rep. Ilhan Omar’s Washington, D.C., home, President Trump takes aim at the Minnesota Democrat during his rally in Youngstown, Ohio. Trump criticized Omar’s Somali background and questioning her references to the U.S. Constitution. Fox News Digital reports that Homeland Security Investigations executed a court-authorized search warrant as part of an ongoing federal investigation into Omar’s immigration paperwork. Find out more on where the investigation stands: https://t.co/0CNp9qMcfB — Fox News (@FoxNews) October 13, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε επίσης τη σομαλική καταγωγή της Ομάρ, ενώ αμφισβήτησε τις αναφορές της στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρέμβαση της ηγεσίας των Δημοκρατικών

Την υποστήριξή τους στην Ομάρ εξέφρασαν τρία κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων: ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις, η αναπληρώτρια επικεφαλής Κάθριν Κλαρκ και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών Πιτ Αγκιλάρ.

Με κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν την έρευνα «βαθιά ανησυχητική», συνδέοντάς την με τη «συνεχιζόμενη διεφθαρμένη εργαλειοποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εναντίον των αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ».

«Εδώ και χρόνια, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές στοχοποιούν αδιάκοπα τη βουλευτή Ομάρ με χυδαίες προσωπικές επιθέσεις και αβάσιμες κατηγορίες», ανέφεραν.

Οι τρεις Δημοκρατικοί συνέδεσαν επίσης χρονικά την επιχείρηση με την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη μετανάστευση.

«Τώρα, λιγότερο από 30 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ο βίαιος μηχανισμός μαζικών απελάσεών του έφτασε στο σπίτι μιας νόμιμα εκλεγμένης βουλευτού και της οικογένειάς της. Ο αμερικανικός λαός δικαιούται διαφάνεια και εμείς θα διασφαλίσουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών για αυτή την ανεξέλεγκτη κατάχρηση εξουσίας από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Τι απαντά το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας, το οποίο είχε εγκριθεί από δικαστική αρχή, σε κατοικία στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Όπως διευκρίνισε, η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο ομοσπονδιακής ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσει το αντικείμενό της ή να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

Κατά το δημοσίευμα, η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με παλαιότερους ισχυρισμούς περί μεταναστευτικής απάτης, οι οποίοι αφορούν έγγραφα που είχε καταθέσει ο εκλιπών πατέρας της Ομάρ όταν εκείνη ήταν παιδί.

Η βουλευτής έχει απορρίψει επανειλημμένα τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως εάν οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν πράγματι το αντικείμενο της έρευνας.

Η πολυετής αντιπαράθεση με τον Τραμπ

Η Ιλχάν Ομάρ, η οποία γεννήθηκε στη Σομαλία και εξελέγη για πρώτη φορά στο αμερικανικό Κογκρέσο το 2018, συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρίσιμες εκπροσώπους της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών, γνωστής ως «Ομάδα».

Από την είσοδό της στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο δημόσιων αντιπαραθέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στις πολιτικές της θέσεις.

Το τελευταίο διάστημα, κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, είχαν αναφερθεί δημόσια σε έρευνα σχετικά με τα μεταναστευτικά έγγραφα της οικογένειάς της.

Η νέα εξέλιξη εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον, καθώς οι Δημοκρατικοί ζητούν πλήρη ενημέρωση για τη νομική βάση και τις συνθήκες της επιχείρησης, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές περιορίζονται προς το παρόν στην επιβεβαίωση της εκτέλεσης του δικαστικού εντάλματος.