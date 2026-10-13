Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από περιστατικό σε τρενάκι του λούνα παρκ Six Flags Over Georgia, στην αμερικανική πολιτεία Τζόρτζια, περίπου 24 χιλιόμετρα από την Ατλάντα.

Σύμφωνα με το CBS, η αστυνομία της κομητείας Κομπ διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου ή την κατάσταση των τραυματιών.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ποιο από τα παιχνίδια του πάρκου εμπλέκεται στο περιστατικό. Ωστόσο, πλάνα που καταγράφηκαν από ελικόπτερα τηλεοπτικών συνεργείων δείχνουν το τρενάκι Goliath ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες του, ενώ εργαζόμενοι βοηθούν τους επιβάτες να αποβιβαστούν.

someone just died on the goliath at six flags 🦋👇 https://t.co/qqaEfuurbG https://t.co/ZVcMSeK8zV — Francisco Ponce (@edvol65862414) October 12, 2026

Η αντίδραση της εταιρείας και η έρευνα των Αρχών

Η Six Flags Over Georgia εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του επισκέπτη, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι το προσωπικό του πάρκου, σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κινητοποιήθηκε αμέσως μετά το συμβάν. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η επιχείρηση παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μέιμπλετον, Μάικλ Όουενς, γνωστοποίησε ότι ο διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης συνεργάζεται με την αστυνομία και τους υπευθύνους ασφαλείας του πάρκου.

🚨#BREAKING: A father has just FALLED TO HIS DE@TH off of a rollercoaster at Six Flags near Atlanta GA. Witnesses say the father was riding with his child and then flew out of seat, smashed into riders behind him, and hit the rollercoaster several times before ultimately falling to the ground. One of the most horrifying stories I’ve ever heard. Please pray for this family, I cannot even imagine what they are going through. — Matt Van Swol (@mattvanswol) October 12, 2026

Τα χαρακτηριστικά του Goliath

Το Goliath λειτουργεί στο Six Flags Over Georgia από το 2006 και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα τρενάκια του πάρκου.

Η διαδρομή του φτάνει σε ύψος περίπου 60 μέτρων και περιλαμβάνει απότομη πτώση 51 μέτρων, καθώς και ελικοειδή στροφή 540 μοιρών. Η ταχύτητά του μπορεί να αγγίξει τα 112 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Six Flags δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχαγωγίας σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, διαθέτοντας συνολικά 20 θεματικά πάρκα, 14 υδάτινα πάρκα και εννέα τουριστικά συγκροτήματα.

Είχε προηγηθεί η απόσυρση άλλου τρένου στην Καλιφόρνια

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αποσύρει οριστικά το τρενάκι X2 από πάρκο της στη νότια Καλιφόρνια.

Η απόφαση ακολούθησε καταγγελίες περισσότερων από 100 επισκεπτών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπέστησαν εγκεφαλικούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η Six Flags είχε επισημάνει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει επιτυχώς σειρά ελέγχων ασφαλείας, ωστόσο έκρινε πως η οριστική διακοπή της λειτουργίας του ήταν η ενδεδειγμένη επιλογή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί αν το θανατηφόρο περιστατικό στη Τζόρτζια οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή σε άλλες συνθήκες.