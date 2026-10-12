Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), εντείνοντας την ανησυχία σε μια χώρα που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που αποδίδονται στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το εστιακό βάθος της νέας δόνησης υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθούν ανεξάρτητα από τα διαθέσιμα σεισμολογικά δελτία.

Εκατοντάδες μετασεισμοί μετά τα 7,7 Ρίχτερ

Ο Παναμάς βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και βασικές υποδομές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί έως την Κυριακή, είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, ενώ τουλάχιστον 27 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί. Οι κατοικίες που υπέστησαν ζημιές πλησίαζαν τις 900, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις αυτοψίες, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιδιαίτερα επλήγησαν οι επαρχίες Βεράγουας και Λος Σάντος, όπου αναφέρθηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε τουλάχιστον 14 γέφυρες.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να διατεθούν έως 100 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Διεθνής βοήθεια και επιχειρήσεις αποκατάστασης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και την αποστολή ομάδας 20 ειδικών για τη συνδρομή στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αξιολόγηση των ζημιών.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση των δρόμων και των γεφυρών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων και η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι από τον μεγάλο σεισμό της Παρασκευής. Η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά δεν είχε επηρεαστεί.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου

Η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έχει καταγράψει ισχυρούς μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση της 9ης Οκτωβρίου, ορισμένοι από τους οποίους έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 6 Ρίχτερ.

Η σεισμικότητα του Παναμά συνδέεται με τη γεωλογική δραστηριότητα κατά μήκος της ζώνης του Ειρηνικού, όπου η αλληλεπίδραση τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρές δονήσεις.