Αβέβαιο εμφανίζεται το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την πρώην σύντροφο και αρραβωνιαστικιά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με αφορμή όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τη συμπεριφορά της.

Η τοποθέτησή του έγινε τη Δευτέρα (12/10), κατά τη διάρκεια δηλώσεων στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αποκαλύψεις της Wall Street Journal που αναφέρονται σε καταγγελλόμενες παρατυπίες οι οποίες φέρονται να συνδέονται με την περίοδο πριν από την τοποθέτηση της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα, αλλά και με την άσκηση των καθηκόντων της.

Η δημόσια δυσαρέσκεια Τραμπ και το ενδεχόμενο αντικατάστασης

Το θέμα της παραμονής της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα τέθηκε ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ από δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε εάν προτίθεται να την απομακρύνει από τη συγκεκριμένη διπλωματική θέση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε για την τελική έκβαση της υπόθεσης, ξεκαθάρισε όμως ότι η κυβέρνησή του ασχολείται με το ζήτημα.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», ήταν η απάντησή του, ενώ αμέσως μετά συμπλήρωσε: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

🇺🇲🇬🇷 Trump is known for his “YOU’RE FIRED” energy, and now it’s coming for Kimberly Guilfoyle. A reporter asked POTUS for his thoughts on the Amb. to Greece. “We’re not happy.” Word on the street is that Kim has been involved in a little pay-to-play action. Ends up she rolled the dice and got snake eyes. Writer: Marie https://t.co/lGil1AJfM3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων οικονομικές συναλλαγές και πολιτικές γνωριμίες

Ερωτήματα για τις επαφές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με πρόσωπα που διατηρούν δεσμούς με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ εγείρουν τα ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Η αμερικανική εφημερίδα παρουσιάζει ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να επιχείρησε να αποκομίσει οικονομικά οφέλη αξιοποιώντας την επιρροή και τις γνωριμίες της.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο Έρικ Ντίτερς, οικονομικός υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου. Κατά τα δημοσιεύματα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να του ζήτησε 100.000 δολάρια, προκειμένου να καλύψει χρέος της προς την American Express, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διευκολύνει την επικοινωνία του με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί για τη συμμετοχή εκπροσώπου επιχειρηματικών συμφερόντων σε συναντήσεις διπλωματικού χαρακτήρα, αλλά και για πρωτοβουλίες που ενδεχομένως ευνοούσαν συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες.

Πάντως, κανένα από τα παραπάνω δεν έχει τεκμηριωθεί ως παράβαση, ενώ οι νομικοί εκπρόσωποι της Γκίλφοϊλ απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιονδήποτε υπαινιγμό για παράνομη συμπεριφορά ή κατάχρηση της θέσης της.

Η εκδοχή των δικηγόρων: «Ο Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική αντιπαράθεση παρουσιάζουν οι δικηγόροι της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς.

Όπως υποστηρίζουν, ο Ντίτερς προσπαθεί να προσδώσει διαστάσεις σκανδάλου σε μια διαφωνία που αφορά την καταβολή αμοιβών για επαγγελματικές δραστηριότητες της Γκίλφοϊλ, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί προτού προταθεί για την εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Κατά τη δική τους εκδοχή, ο πρώην πολιτευτής δεν έχει εξοφλήσει υποχρεώσεις ύψους περίπου 150.000 δολαρίων προς την εντολέα τους. Για τον λόγο αυτό, εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, τόσο για τη διεκδίκηση των χρημάτων όσο και για τυχόν άλλες αξιώσεις.

Οι συνήγοροι διευκρινίζουν ότι οι συγκεκριμένες οφειλές προέρχονται από συμφωνίες για δημόσιες ομιλίες και συμβουλευτική υποστήριξη που παρασχέθηκαν μέσα στο 2024 και κατά τους πρώτους μήνες του 2025.

Αποκρούουν επίσης την ερμηνεία ότι επρόκειτο για συμφωνία τύπου «quid pro quo», δηλαδή για οικονομική παροχή με αντάλλαγμα κάποια εξυπηρέτηση. Αντιθέτως, ισχυρίζονται ότι η Γκίλφοϊλ επιδίωκε την είσπραξη χρημάτων που δικαιούνταν από προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, η προσπάθεια διευθέτησης των οφειλών συνδεόταν με την ανάγκη να κλείσουν οι οικονομικές εκκρεμότητες από τις ιδιωτικές δραστηριότητές της πριν από την έναρξη της διπλωματικής της σταδιοδρομίας.

Το συμφωνητικό για τις εκδηλώσεις στο Κεντάκι και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές

Στο αναλυτικό υπόμνημα που δημοσιοποίησαν, οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ περιγράφουν το ιστορικό της επαγγελματικής συνεργασίας της με τον Ντίτερς.

Όπως αναφέρουν, εκείνος είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει η Γκίλφοϊλ ως βασική ομιλήτρια στις διοργανώσεις «Freedom Fest», οι οποίες πραγματοποιούνταν στο Κεντάκι.

Κατά τους ίδιους, οι εκδηλώσεις αποτελούσαν για τον Ντίτερς μέσο ενίσχυσης της πολιτικής του αναγνωρισιμότητας, καθώς επιδίωκε να διεκδικήσει εκλεγμένα αξιώματα, μεταξύ των οποίων εκείνα του κυβερνήτη και του μέλους του Κογκρέσου.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2024, όταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ντίτερς υπέγραψε συμφωνητικό με το γραφείο που εκπροσωπούσε επαγγελματικά την Γκίλφοϊλ και διαχειριζόταν τις πληρωμές της.

Το προβλεπόμενο τίμημα ανερχόταν σε 200.000 δολάρια, με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την 31η Μαΐου 2024.

Πέρα από την αρχική συμφωνία, οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι ακολούθησαν συνεννοήσεις για επιπλέον δημόσιες παρεμβάσεις, καθώς και για υπηρεσίες που σχετίζονταν με την επικοινωνιακή στρατηγική και την εξεύρεση οικονομικής υποστήριξης.

Για το σκέλος της συμβουλευτικής συνεργασίας επικαλούνται μάλιστα μαρτυρία προσώπου που, όπως σημειώνουν, συμμετείχε στις σχετικές συζητήσεις και έχει καταθέσει ένορκη επιβεβαίωση για όσα συμφωνήθηκαν.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τη νομική ομάδα της Γκίλφοϊλ, ο Ντίτερς δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης.

Αντί να καταβάλει ολόκληρη την αμοιβή, φέρεται να προχώρησε σε διαδοχικές μερικές πληρωμές, οι οποίες συνεχίστηκαν για μήνες, χωρίς να καλύψουν το συνολικό ποσό.

Οι δικηγόροι αναφέρονται επίσης σε ηλεκτρονική αλληλογραφία και γραπτές συνομιλίες, στις οποίες ο Ντίτερς φέρεται να απέδιδε την αδυναμία έγκαιρης πληρωμής τόσο σε συνεργάτη του όσο και στους νομικούς συμβούλους του.

Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας».

Η υπεράσπιση της Γκίλφοϊλ υπολογίζει ότι το υπόλοιπο που εκκρεμεί από το σύνολο των επαγγελματικών συμφωνιών προσεγγίζει τις 150.000 δολάρια.

Η προσφορά του ενός εκατομμυρίου και η άρνηση της Γκίλφοϊλ

Μια ακόμη πτυχή της διαμάχης αφορά πρόταση για καταβολή ενός εκατομμυρίου δολαρίων, την οποία οι δικηγόροι της πρέσβειρας αποδίδουν στον ίδιο τον Ντίτερς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο πρώην πολιτευτής είχε εκφράσει την πρόθεση να διαθέσει αυτό το ποσό, ζητώντας από τη Γκίλφοϊλ να συμβάλει στην προβολή μιας προσωπικής δικαστικής διαμάχης του που σχετιζόταν με καταγγελία για ιατρική αμέλεια.

Παράλληλα, φέρεται να επιθυμούσε η υπόθεσή του να φτάσει σε κυβερνητικούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των επαφών που εκείνη διέθετε.

Οι εκπρόσωποί της διαβεβαιώνουν ότι δεν αποδέχθηκε την προσφορά.

Επιπλέον, επικαλούνται τοποθέτηση του Ντίτερς, σύμφωνα με την οποία είχε δαπανήσει για τις εμφανίσεις της περισσότερα χρήματα από όσα θεωρούσε ότι άξιζαν, με σκοπό να αποκτήσει στενότερη σχέση με ανθρώπους του περιβάλλοντος Τραμπ.

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην επιχειρηματολογία που προβάλλει η πλευρά της Γκίλφοϊλ για να αντικρούσει τα δημοσιεύματα.

Παρότι οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι διαθέτουν συμφωνητικά, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ένορκη μαρτυρία προς υποστήριξη των θέσεών τους, το υλικό αυτό δεν παρατίθεται στην ανακοίνωσή τους, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να μην μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένοι.