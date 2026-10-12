Τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν υπέδειξε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ως υπεύθυνους για τον συντονισμό του περιστατικού κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο γύρο κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι, με βάση την εκτίμησή μας, είναι πολύ πιθανό να συντονίστηκε από το Ιράν και σχεδόν σίγουρα οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από αυτό», δήλωσε στο Κοινοβούλιο.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λονδίνο, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι η χώρα δεν θα ανεχτεί απειλές στο έδαφός της, μετά το ύποπτο σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη βάση.

Ο Μπέρναμ προανήγγειλε μέτρα κατά των εγκληματικών δικτύων που, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, χρησιμοποιεί το Ιράν, αλλά και κατά των πηγών χρηματοδότησής τους.

«Θα επιβάλουμε περαιτέρω κυρώσεις ώστε να περιορίσουμε τη δυνατότητα του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης να μας βλάψουν», τόνισε.

Πέντε συλλήψεις και υποψίες για επίθεση με drone

Στις 27 Σεπτεμβρίου, πέντε Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας 23 έως 25 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απειλή που συνδεόταν με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1 από τη βάση Φέρφορντ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν στο Reuters ότι υπήρχαν υποψίες για σχέδιο επίθεσης με drone, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται το Ιράν.